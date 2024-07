Prima giornata calendario Serie B 2024-2025/ Partite, anticipi e posticipi: quando inizia il campionato?

PRIMA GIORNATA CALENDARIO SERIE B 2024-2025: QUANDO SI COMINCIA?

Come sarà composta la prima giornata nel calendario di Serie B 2024-2025? Lo stiamo per scoprire: mercoledì 10 luglio alle ore 19:00 è infatti in programma il sorteggio del campionato cadetto, che vivremo da piazza Europa a La Spezia con la presenza del presidente di Lega B Mauro Balata, che di fatto aprirà le danze presentando il nuovo torneo. La prima giornata naturalmente è sempre intrigante: difficile capire quali possano essere già effettivamente dei big match, ma è chiaro che nel calendario di Serie B 2024-2025 ci sono sulla carta le big che lottano per la promozione così come le squadre che dovranno stare attente a playout e retrocessione.

Quello che adesso possiamo fare è ricordare come erano andate le cose un anno fa e provare a individuare eventualmente quali squadre tenere d’occhio per il salto di categoria; la prima giornata nel calendario di Serie B 2024-2025 intanto, e questa è un’informazioni importante, prenderà il via venerdì 16 agosto con l’anticipo mentre la Lega ha già fatto sapere che i turni infrasettimanali saranno quattro, il primo di questi già il 27 agosto, mentre le soste saranno quelle degli impegni per le nazionali seguendo dunque l’esempio del calendario di Serie A. Si giocherà anche nel Boxing Day (il 26 dicembre), ma ora noi andiamo ad aspettare la prima giornata nel calendario Serie B 2024-2025.

COSA ERA SUCCESSO UN ANNO FA

Intanto bisogna dire che alla prima giornata nel calendario Serie B 2024-2025 si presentano sette squadre nuove: si tratta delle retrocesse Frosinone, Salernitana e Sassuolo e delle promosse Carrarese, Cesena, Juve Stabia e Mantova. L’anno scorso dunque avevamo avuto le vittorie casalinghe, tutte senza subire gol, del Cittadella sulla Reggiana, del Cosenza sull’Ascoli, del Parma sulla Feralpisalò e del Venezia sul Como, questo subito uno stuzzicante big match tra due squadre che poi, insieme ai ducali vincitori del campionato, avrebbero ottenuto la promozione. Colpo esterno della Sampdoria a Terni, pareggi invece in Bari Palermo, Cremonese Catanzaro e Sudtirol Spezia (bellissimo 3-3).

Va detto invece che la prima giornata del calendario Serie B aveva presentato delle X nel sorteggio: questo perché bisognava definire ancora la posizione di Brescia e Lecco, che alla fine sarebbero state riammesse nel campionato cadetto ma, vista la serie di corsi e ricorsi, avevano iniziato il loro campionato all’inizio di settembre e cioè saltando le prime giornate, recuperandole poi tra ottobre e novembre. In questa stagione invece tutte le posizioni nel calendario di Serie B 2024-2025 sono definite, dunque apprestiamoci a conoscere la sua prima giornata.











