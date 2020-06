“Benji e Fede tornare insieme o mi uccido”/ Mascolo pubblica nome fan: è polemica

Pubblicità

Pioggia di polemiche su Benjamin Mascolo, ex membro del duo Benji e Fede, che nelle ultime ore si è reso protagonista suo malgrado di un vero e proprio scivolone. Il cantante ha pubblicato su Twitter una mail che gli è stata mandata da una fan la quale minacciava il suicidio se Benji e Fede non fossero tornati di nuovo insieme. “Scusa ma se vi siete separati perché avete ancora questo profilo! Infami mentirosi! Tornate insieme o mi uccido”, si leggeva nella mail indirizzata a Benji. Il messaggio dai toni allarmanti è stato pubblicato dal cantante che ha però dimenticato di cancellare il nome della fan, presumibilmente molto giovane, facendolo così cadere in errore e finendo al centro di una polemica di grosse proporzioni, soprattutto per la risposta data. Il 26enne fidanzato di Bella Thorne, infatti, avrebbe forse preso un po’ troppo sottogamba la mail della fan al punto da pubblicarne lo screen senza neppure cancellare il nome e commentare: “Intanto, stai calma”. Una replica che però non è piaciuta a molti suoi follower su Twitter che hanno prontamente reagito facendogli soprattutto notare il gesto scorretto commesso dal cantante nel pubblicare anche il nome ed il cognome della sua estimatrice.

“BENJI E FEDE TORNARE INSIEME O MI UCCIDO”: SCIVOLONE DI MASCOLO

Un follower, dopo lo scivolone di Benji avrebbe commentato scrivendo: “Sono Benji di Benji e Fede e sono una testa de cazz* che pubblica nome e cognome delle fan mentre gli scrivono che vogliono uccidersi per prenderle per il cul*, eh ma sono simpaticissimo”. Mascolo ha però prontamente replicato: “Ciao, non voglio essere maleducato, ma penso che la vera mancanza di rispetto sia da parte di questa persona che mi scrive di uccidersi per una questione simile, quando ho amici che soffrivano di depressione e hanno perso la vita suicidandosi togliere il nome mi sono scordato”. Il tweet in oggetto con lo screen della mail in cui la fan minacciava il suicidio è scomparso dagli ultimi post Twitter del 26enne ex membro di Benji e Fede. Il duo formato da Benjamin Mascolo e Federico Rossi ha annunciato la separazione lo scorso febbraio. I due cantanti hanno poi ripercorso la loro decisione in un libro, “Naked”, una sorta di doppio diario in cui raccontano come è arrivata la loro popolarità. L’addio definitivo lo daranno con un ultimo concerto all’Arena di Verona attualmente rinviato a data da destinarsi per via dell’emergenza Coronavirus.



