BENJI & FEDE/ Contro i fan: “siete umani voi, lo siamo anche noi” (Notte rosa 2019)

BENJI & FEDE sono tra i protagonisti della Notte Rosa 2019 in programma a Cesenatico. Il duo della musica pop è recentemente tornato alla musica dopo tre mesi di stop con il singolo “Dove e quando” che, manco a dirlo, è balzato ai vertici di tutte le classifiche di vendita. “Da mesi stavamo lavorando a un pezzo estivo che abbiamo abbandonato quando, nel nostro studio con Merk & Kremont, è uscita questa melodia che ci ha subito convinti” ha raccontato Ben parlando della hit “Dove e quando” che si candida a tormentone dell’estate 2019. Intanto il duo sui social ha voluto replicare ai fan che li hanno criticati per non essersi fermati dopo il concerto di Radio Italia Live a Palermo.

Federico Rossi di Benji e Fede ai fan: “Non siamo delle macchine”

Dopo il concerto al Radio Italia Live, Benji e Fede sono stati travolti da una vera e propria polemica; i fan li hanno accusati di non essersi fermati per foto e autografi una volta terminato il loro impegno sul palcoscenico descrivendoli come “arroganti a cui il successo ha dato alla testa, mostrando come sono davvero”. Parole che non sono state ben accette da Federico Russo che ha deciso di pubblicare un video su Instagram per dire la sua: “raga può succedere che una mattina uno abbia i c***i suoi, che abbia dei suoi sca**i o dei suoi problemi e non abbia voglia di fermarsi. Fidatevi, dopo che sono cinque anni che giriamo ovunque se per una mattina perché comunque siamo di fretta o abbiamo i nostri problemi, i nostri pensieri, se non ci fermiamo non è la fine del mondo. Questo però dovete mettervelo in testa perché come siete umani voi lo siamo anche noi. Non siamo delle macchine, abbiamo dei sentimenti e abbiamo il diritto di salvaguardare ogni tanto la nostra privacy. Quindi è inutile che ogni volta sia sempre la stessa storia” .

Federico Russo risponde ai fan e Benjamin Mascolo si concede una vacanza con Bella Thorne

Non solo, Federico ha proseguito sottolineando che non sono delle macchine: “voglio dirvi una cosa. Adesso non è che le persone debbano aver paura a chiedermi una foto, un video saluto o di parlarmi, quello che volevo dire è una cosa ben diversa: se in un momento una persona è in difficoltà o vuole farsi i cavoli suoi, deve avere tutto il diritto di farlo senza che nascano delle polemiche inutili. Non solo, il giovane cantante ha precisato: “questo non vuol dire che io non voglia fare più foto o video, anzi! Forse ne farò anche più di prima, ma bisogna capire che c’è momento e momento per chiedere determinate cose”. Intanto Benjamin Mascolo si gode una meritata vacanza a Capri in compagnia della fidanzata Bella Thorne come testimoniano le foto pubblicate su Instagram. “Sono molto felice con te” scrive l’attrice americana in uno dei vari scatti pubblicati in rete.



