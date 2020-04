Bennacer resta al Milan/ Calciomercato, l’algerino è l’unica certezza a centrocampo

Solo Ismael Bennacer è certo di rimanere al Milan nella prossima stagione: il calciomercato rossonero nella prossima estate (o quando verrà effettivamente aperta la sessione, visto che l’emergenza Coronavirus ha reso incerto anche questo aspetto) potrebbe operare una vera e propria rivoluzione. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione, affermando che l’algerino prelevato dall’Empoli potrebbe essere l’unico confermato di un reparto tutto in discussione: tecnicamente l’altro giocatore che il Milan vorrebbe confermare è Franck Kessie, ma l’ivoriano è anche uno degli spendibili per monetizzare e, di conseguenza, con un’offerta adeguata potrebbe partire. Sarà invece ritorno all’Anderlecht per Alexis Saelemaekers, forse il più danneggiato dalla sosta forzata e che vedrà terminare il suo prestito; Rade Krunic stava trovando spazio ma si è fratturato il piede ed è sparito dai radar, mentre di Lucas Paquetà sappiamo che già a gennaio, visto lo scarso utilizzo, aveva fatto ampiamente capire di voler provare altre strade per maturare come calciatore.

Dunque, Bennacer resta l’unica certezza: il discorso si lega anche alla posizione di Lucas Biglia, che in rossonero non ha mai fatto vedere le qualità che lo avevano reso indispensabile alla Lazio. Anche qui c’entrano i troppi infortuni; l’argentino è in scadenza di contratto e non verrà rinnovato da un Milan che, come riportato nei giorni scorsi, ha intenzione di abbassare il tetto salariale facendolo arrivare a 2-2,5 milioni di euro. Sulla stessa barca Giacomo Bonaventura, che nello scacchiere tattico di Stefano Pioli non trova posto e potrebbe restare solo con un allenatore che lo richieda specificamente, ipotesi però al momento difficile da immaginare (e in più il marchigiano vorrebbe cambiare aria). Resta allora Bennacer: l’algerino, miglior giocatore dell’ultima Coppa d’Africa, ha avuto un avvio a rilento come tutta la squadra ma in seguito si è dimostrato regista affidabile e con ampi margini di crescita, la giovane età gioca a suo favore e allora il centrocampo del Milan dovrebbe ripartire da lui.

BENNACER RESTA AL MILAN: CALCIOMERCATO, GLI ALTRI CONFERMATI

Al fianco di Bennacer, bisognerà valutare chi piazzare: per esempio Hakan Calhanoglu ha dimostrato di poter fare la mezzala di assalto dando anche una mano nell’impostazione della manovra, pertanto potrebbe restare a vestire la maglia rossonera cambiando eventualmente ruolo, così da lasciare Ante Rebic e Rafael Leao a fare gli esterni in un eventuale tridente offensivo. Discorso simile a quello del turco potrebbe essere fatto per Samu Castillejo, che nelle ultime partite del Milan si era preso un posto da titolare: lo spagnolo dà il meglio di sé quando può partire largo a destra (il ruolo che occupava nel 4-4-2 del Villarreal) e infatti Stefano Pioli gli ha dato la maglia quando ha impostato il centrocampo a quattro. Tuttavia, anche lui può fare l’interno: al momento quindi la mediana rossonera per il 2020-2021 sarebbe Castillejo-Bennacer-Calhanoglu con Kessie eventualmente da riserva di lusso o titolare aggiunto, questo schieramento ovviamente non contempla gli acquisti che eventualmente verranno operati dalla società.



© RIPRODUZIONE RISERVATA