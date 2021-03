Benno Neumair ha confessato l’omicidio dei genitori/ Svolta nel caso di Bolzano

È arrivata la tanto attesa svolta nel caso di Bolzano: Benno Neumair ha confessato l’uccisione dei suoi genitori, Laura Perselli e Peter Neumair. Come riportano diverse testate, a partire dal Corriere della Sera, la conferma è arrivata dalla Procura di Bolzano, che ha desegretato i verbali dei due interrogatori . Il quotidiano evidenzia che la Procura ha fatto richiesta di incidente probatorio in merito alla capacità di intendere e volere del 30enne.

Laureato in scienze motorie e supplente di matematica e scienze in una scuola media di Bolzano, Benno Neumair attualmente si trova in carcere e fino a questo momento aveva negato ogni responsabilità. La svolta è arrivata nelle scorse ore, con l’ammissione di consapevolezza alla presenza dei suoi avvocati. L’accusa nei suoi confronti è di omicidio plurimo e occultamento di cadavere.

Il caso di Bolzano ha tenuto banco a livello mediatico nel corso delle ultime settimane. Peter Neumair (63 anni) e Laura Perselli (68 anni) erano scomparsi lo scorso 4 gennaio 2021 e le autorità hanno fin da subito messo nel mirino Benno Neumair, secondogenito della coppia. Un primo step nelle indagini è quello del 29 gennaio, con l’arresto del 30enne. Pochi giorni dopo, il 6 febbraio, è stata ritrovata la salma di Laura Perselli nell’Adige, nei pressi di Egna. Ancora nessuna traccia del corpo di Peter, come confermato dalla Procura locale: «In attesa delle determinazioni del giudice per le indagini preliminari e dei primi esiti dell’incidente probatorio in corso, si comunica che le ricerche volte al ritrovamento del corpo di Peter Neumair proseguiranno ulteriormente».



