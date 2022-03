Benny Green, la bancaria porn*star parente di Massimo Gramellini/ “Io la sorellastra”

Serena Benedetta D’Anna, la bancaria in arte Benny Green, attrice di film vietati ai minori che in queste ultime settimane ha fatto un gran parlare di se dopo che era stata allontanata dal posto di lavoro, è stata intervistata nella giornata di ieri dal noto programma di Radio 24, La Zanzara, e nell’occasione ha fatto una rivelazione clamorosa circa la sua famiglia. Benny Green sarebbe infatti la sorellastra di Massimo Gramellini, noto scrittore, giornalista e conduttore di casa Rai. Ed ecco spiegato il “collegamento”: “Mia madre – spiega Sereba Benedetta D’Anna a La Zanzara su Radio 24 – sposò Raul Gramellini e io a tre anni mi sono trasferita a Torino a casa Gramellini. Massimo aveva quasi vent’anni di più”.

La po*nostar ricorda così quegli anni: “E’ stato un periodo felice della mia vita e ringrazio la famiglia Gramellini perché ho avuto un’educazione borghese e di sani principi, piena di cultura. anche se poi evidentemente abbiamo preso strade diverse”. Ed ora Benny Green vorrebbe incontrare lo scrittore: “Vorrei incontrarlo per spiegargli i motivi della mia scelta. Per come lo stimo e per l’intelligenza che lui ha – aggiunge – penso possa capire perchè a un certo punto ho scelto l’hard”.

BENNY GREEN SORELLASTRA DI MASSIMO GRAMELLINI: “QUALCUNO LO AVREBBE SCOPERTO”

I conduttori ad un certo punto hanno chiesto a Benny Green come mai abbia deciso di raccontare questo ‘segreto’, e lei ha replicato dicendo: “Ho messo la mia vita in piazza con la mia scelta di vita, prima o poi qualcuno lo avrebbe scoperto. Preferisco dirlo io prima che questo venga strumentalizzato. E comunque continuerò a fare porno per sempre anche dietro le telecamere”.

In ogni caso, la sua vita attuale non cambierà anche dopo questa rivelazione: “Comunque continuerò a fare por*** per sempre anche dietro le telecamere”. La 40enne di Siracusa ma originaria del Piemonte, era balzata agli onori della cronaca negli ultimi mesi proprio per i suoi video osè pubblicati su OnlyFans e non solo, che le costarono il posto di lavoro nonostante fossero stati girati e pubblicati durante la sua vita privata.

