Simona Sparaco “Io e Massimo Gramellini non volevamo soffrire”/ “Ci siamo guardati..”

Simona Sparaco, moglie del giornalista Massimo Gramellini e nota scrittrice, è intervenuta nelle scorse ore nel corso della trasmissione “L’Ora Solare”, in onda su Tv 2000 e condotta da Paola Saluzzi, per presentare il suo ultimo libro, “Dimmi che non può finire”, nel quale affronta il tema delle paure dell’uomo, fra cui quella della felicità. Di fronte alle telecamere, la donna ha sottolineato come normalmente si abbia paura di ciò che non si conosce, dell’ignoto. “Abbiamo tutti paura di lasciarci andare e di scommettere sul futuro. La mente può essere la nostra più grande alleata, ma anche la nostra più grande nemica: dipende tutto da che porta si decide di aprire quella del coraggio o quella della paura”.

L’ospite ha poi aggiunto che le nostre credenze più profonde a volte nascono da un’esperienza negativa, da un trauma vissuto magari durante l’infanzia, che potrebbe allontanarci da determinate cose, ma non può esserci una vera felicità se, alla base delle nostre vite, non c’è serenità. Dunque, il leitmotiv per vivere bene è uno solo: “Non bisogna nascondersi, ma accettare le scommesse della vita e giocarsela fino in fondo”.

SIMONA SPARACO: “IO E MASSIMO GRAMELLINI NON VOLEVAMO PIÙ SOFFRIRE”

A “L’Ora Solare”, Simona Sparaco ha parlato anche del suo matrimonio con il giornalista Massimo Gramellini, del quale ha detto: “Siamo arrivati a un punto delle nostra vite nel quale volevamo entrambi essere felici e non soffrire più. Io e Massimo ci siamo guardati, ci siamo riconosciuti e abbiamo deciso di coniugare insieme i verbi al futuro”.

Oggi i due coniugi sono più uniti che mai e, tra le righe di un articolo e le pagine di un libro, si concedono momenti di tenerezza con i loro due bambini, rispettivamente di otto anni e di un anno e mezzo. Va da sé che avendo due età diverse, abbiano esigenze differenti, ma “il più grande è un bravo baby sitter – ha svelato la scrittrice –. Ha persino trovato un modo di comunicare con il fratellino e ci traduce le sue richieste”.

