Beppe Braida, come stanno i genitori?/ “Mamma uscita dal Covid, papà fase delicata…”

Sono trascorsi alcuni giorni da quando il comico Beppe Braida ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi dopo aver appreso della positività al Covid dei suoi genitori. “Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare”, aveva detto in lacrime ai suoi compagni di avventura, ribadendo di non conoscere le reali condizioni di salute del genitore. “Anche mia madre forse è positiva”, aveva aggiunto affranto prima di fare ritorno in Italia e riprendere la situazione e la sua vita in mano. Un ritorno doloroso, come evidenziato da alcuni suoi interventi social, ma accolto dalla grande solidarietà dei suoi follower.

Proprio attraverso il suo account Instagram il comico ha aggiornato sulle condizioni di salute dei suoi genitori che hanno dovuto affrontare in prima persona la dura lotta contro il Covid. Rispondendo ad un follower che si augurava un miglioramento delle loro condizioni, Braida nelle passate ore ha replicato sotto al suo ultimo post: “Mamma uscita dal Covid, papà fase più delicata in ospedale”. Sempre attraverso le risposte ad alcuni follower nei giorni scorsi Beppe aveva spiegato che le condizioni del padre erano ancora definite “stazionarie”.

BEPPE BRAIDA E LA PREOCCUPAZIONE PER IL PADRE

In questi ultimi giorni Beppe Braida snocciola con nostalgia i suoi ricordi dell’esperienza vissuta in Honduras, senza tuttavia riuscire ancora a mettere del tutto da parte la preoccupazione per i genitori malati. La madre sarebbe riuscita a superare la fase più critica ma lo stesso non si può ancora dire del padre. Qualcuno sotto ai suoi post Instagram gli ha domandato se sentisse la mancanza dei suoi compagni di avventura: “Onestamente sono troppo preso a seguire mio padre, ma si alcuni di loro si”, ha ammesso. Il riferimento, come precisato, è soprattutto a Valentina Persia ed Awed rispetto ai quali in un video postato su Instagram ha commentato: “Sto guardando tanti filmati che mi avete mandato e non ho potuto vedere perchè ero in Honduras e questo mi piace tantissimo: Awed e Valentina, due persone che ho nel cuore e che resteranno nella mia vita per sempre. E grazie ancora per le belle parole che hanno detto sul mio conto, vi voglio bene. A tutti e due”. Il suo commento è giunto dopo la visione del filmato in cui la collega comica riservava bellissime parole di stima nei confronti dell’ex naufrago.

