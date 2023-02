Beppe Carletti, la moglie misteriosa e i figli Elena e Davide/ Quel legame coi Nomadi

La “misteriosa” moglie di Beppe Carletti e quel desiderio di restare alla larga dai riflettori

Forse non tutti sanno che Beppe Carletti, famoso tastierista e co-fondatore del gruppo Nomadi, è sposato da diversi anni con una donna, la cui identità è però rimasta sempre nell’ombra. Della vita privata del musicista sappiamo che ha due figli, oltre a diversi nipoti. La figlia Elena è sindaco di Novellara, ma nel suo passato spicca la stesura di alcuni testi dei brani dei Nomadi. Tornando alla moglie, è curioso il fatto che sia sempre rimasta “segreta” o comunque molto in ombra e alla larga dai salotti televisivi. Beppe Carletti e la sua dolce metà, infatti, non sono mai finiti al centro del gossip e hanno mantenuto una notevole distanza dai riflettori mediatici.

Non è un caso, quindi, che si sappia poco o nulla della loro vita privata e sentimentale, ad eccezione di quanto è emerso nell’ultimo periodo sui social e sul web. D’altronde l’artista è sempre stato molto riservato e abbottonato sul proprio privato, cercando di proteggere la propria quotidianità come è legittimo che sia.

Elena e Davide, gli amati figli di Beppe Carletti e la moglie

Per quanto riguarda i figli di Beppe Carletti, sappiamo invece che sono due e che il primogenito, Davide, è un avvocato di professione con un proprio studio. Il ragazzo, in base a quanto emerge ha studiato presso il liceo classico Rinaldo Corso a Correggio, mentre in seguito si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza all’Università di Modena e Reggio Emilia. Ha sostenuto poi un tirocinio per diventare avvocato e praticare la professione.

Il figlio di Beppe Carletti ha inoltre maturato una forte passione per la scrittura e diversi anni fa, esattamente nel 1993, ha pubblicato il libro Il Suono delle Idee, considerato dagli appassionati l’opera più completa e appassionante sulla storia del famoso gruppo. Per quanto riguarda l’altra figlia, Elena, come dicevamo, oltre all’attivismo politico, c’è nel suo percorso la passione per la musica e per la scrittura creativa di testi musicali. Rapporto dunque speciale col papà, che della musica ne ha fatto un lavoro.

