Beppe Ercole è l’ex marito di Serena Grandi, convolarono a nozze nel 1987 e due anni dopo dal loro amore è nato il loro unico figlio Edoardo Ercole. Sembravano una coppia molto unita e affiatata, col tempo però le cose sono cambiate e hanno deciso di dirsi addio nel 1993. A differenza dell’attrice lui non faceva parte del mondo dello spettacolo e della televisione, era però un rinomato arredatore di interni. Nel corso della sua carriera ha ristrutturato molte delle ville più note e belle dei Parioli. Spesso finì anche al centro del gossip per via della sua vita sentimentale, tanti sono i flirt che gli furono attribuiti.

Serena Grandi, chi sono gli ex fidanzati/ Da Panatta a Beppe Ercole, tutti gli amori

Il matrimonio con Serena Grandi è finito proprio a causa del suo fare da playboy, lei non riuscì ad accettare il fatto che lui l’avesse tradita ed è per questo motivo che preferì mettere fine alla loro storia d’amore. Quando si lasciarono il figlio era ancora molto piccolo e per la l’attrice non è stato facile prendersi cura di lui da sola.

Chi sono gli ex mariti di Corinne Cléry: da Wayaffe a Giuseppe Ercole/ Poi la storia col 'toyboy' Costabile

Serena Grandi pentita di aver lasciato Beppe Ercole, le rivelazioni dell’attrice

Quella tra l’attrice e Beppe Ercole è stata una storia d’amore molto chiacchierata, lei più volte ha parlato della loro relazione e della fine del loro matrimonio. In una passata intervista concessa a Silvia Toffanin a Verissimo ha ammesso che forse la rottura con l’ex marito è il suo pentimento più grande. Il motivo? Perché l’arredatore è stato il suo unico grande amore. Lei non riuscì a perdonarlo quando l’ha tradita però col tempo si è resa conto che avrebbe preferito rimanere al suo fianco. Serena Grandi ha fatto sapere che l’ex marito le cose le sapeva fare e la aiutava.

Serena Grandi tuona contro Bruno Vespa: "Avrei dovuto denunciarlo"/ "A letto con 100 uomini? Una battuta"

Quando si sono lasciati si è ritrovata a dover crescere il figlio da sola e ad affrontare i problemi quotidiani senza avere qualcuno accanto, sarebbe stato importante avere un supporto maggiore in quel periodo. Serena Grandi ha anche rivelato che era troppo giovane quando il suo matrimonio è giunto al capolinea. Aveva un bambino piccolo e aveva bisogno di un uomo che la strutturasse, uno come l’ex marito che le ha insegnato tanto negli anni che hanno trascorso insieme.

Dopo Serena Grandi Beppe Ercole è convolato a nozze con Corinne Clery

Quando il matrimonio tra Beppe Ercole e Serena Grandi è finito lui ha ritrovato l’amore con un’altra famosissima attrice, Corinne Clery. Si sposarono nel 2004, lei è rimasta al suo fianco fino alla fine, l’arredatore è morto nel 2010 dopo aver lottato con un tumore al cervello. Tanti sono stati gli alti e bassi che hanno caratterizzato la loro relazione, però sono sempre riusciti a riconciliarsi. In passato lei ha raccontato che il loro è stato un grandissimo amore, lo ha accudito con amore quando si è ammalato, ha cercato di proteggerlo e coccolarlo fino all’ultimo giorno.

Beppe Ercole aveva un bellissimo rapporto anche con il figlio Edoardo, lui stesso in una passata intervista ha fatto sapere che la madre non lo ha mai influenzato in modo negativo nei confronti del padre. A distanza di tanti anni dalla sua morte sente ancora molto la sua mancanza ed è felice di essere rimasto al suo fianco fino alla fine.