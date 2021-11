Beppe Ercole, ex marito Serena Grandi/ Corinne Clery: “colorava la mia vita”

Beppe Ercole è stato il marito di Serena Grandi: un grande amore suggellato anche dalla nascita di un figlio. Un grande amore quello tra l’arredatore e l’icona del cinema anni ’70 ed ’80 che sono stati legati diversi anni. L’idillio si è però interrotto dopo qualche anno e nella vita di Beppe è arrivata un’altra donna: l’attrice Corinne Clery. Nel 2004, infatti, Corinne e Beppe si sposano e stanno insieme fino agli ultimi giorni di vita dell’arredatore scomparso nel 2010 dopo anni di lotta contro una terribile malattia. Conosciutissimo nella “Roma bene” come arredatore di case nel quartiere Parioli, Beppe è stato un padre esemplare, anche se la Grandi ha un’idea differente. “Io credo che non si nasca padri e lui non era nato. Neanche la legge poteva imporre la paternità e quando ho capito questo ho detto, lasciamo perdere” – ha detto l’attrice ospite del salotto “Oggi è un altro giorno” su Rai1.

Corinne Clery, invece, ha speso parole di grande amore per l’ex marito: “Giuseppe sta sempre con me. Ho la sua urna a casa. Ogni tanto lo coccolo e lo rimprovero spesso. Lui è sempre con me. Lui colorava la vita”. Dopo la sua morte le due ex moglie hanno più volto discusso parlando dell’ex marito anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip dove sono state entrambi concorrenti.

Serena Grandi e Corinne Clery: pace fatta dopo la morte del marito Beppe Ercole

Beppe Ercole è stato un uomo molto amato. L’arredatore di interni è stato legato a due donne importantissime: la prima moglie Serena Grandi, madre del figlio Edoardo, e successivamente all’attrice Corinne Clery. Le due attrice proprio per lui sono arrivate a discutere con litigate che sono diventate di dominio pubblico visto che sono avvenute all’interno del GF VIP. Ad un certo punto però le due attrici hanno deciso di deporre l’ascia di guerra e di siglare un accordo di pace anche per il grande amore verso Giuseppe Ercole. ”

“Noi ci siamo massacrate a colpi di giornali. Siamo nate nello stesso giorno e siamo dello stesso segno. Siamo due guerriere. Abbiamo in comune la lealtà, l’amore per gli animali, per i figli” ha detto Corinne Clery ospite del programma “Io e te” di Pierluigi Diaco. L’attrice francese ricordando il marito ha aggiunto: “Giuseppe sta sempre con me. Ho la sua urna a casa. Ogni tanto lo coccolo e lo rimprovero spesso. Lui è sempre con me. Lui colorava la vita”. A farle eco poi il ricordo di Serena Grandi: “era un fantasioso ed Edoardo è molto simile”.



