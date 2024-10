Chi è Beppe Ercole: l’ex marito di Serena Grandi

Beppe Ercole è stato un arredatore di grande successo che è stato sposato con Serena Grandi dal 1987 al 1993. Insieme hanno avuto un figlio, Ercole che è stato il grande amore di entrambi. Beppe Ercole, tuttavia, dopo l’addio a Serena Grandi, si è risposato con un’altra attrice ovvero Corinne Clery. I due si sono sposati nel 2004 e sono rimasti insieme fino al 2010 quando è venuto a mancare a causa di un tumore al cervello. Serena Grandi è sempre stata molto innamorata di Beppe Ercole anche se il matrimonio ha dovuto affrontare diversi momenti difficili.

L’attrice, infatti, ai microfoni di Storie di donne al bivio di Monica Setta, ha raccontato di aver subito diversi tradimenti: “Perfino al battesimo di nostro figlio Edoardo c’erano tante amiche con cui Beppe era andato a letto. Ma Corinne l’amava davvero, me lo disse“, le parole dell’attrice.

Serena Grandi e il rapporto con Beppe Ercole

Serena Grandi che, recentemente ha vissuto nuovamente un periodo difficile temendo che il tumore fosse tornato, ha ricordato l’amore con Beppe Ercole ripercorrendo gli anni vissuti con lui in un’intervista rilasciata ai microfoni di Monica Setta a Storie di donne al bivio: “Tornassi indietro non lascerei mai mio marito Beppe Ercole. Anche se mi aveva tradito molto ed era gelosissimo”, ha raccontato l’attrice.

La Grandi, oggi, è nuovamente serena e felice con un attore inglese famoso che “ho conosciuto dal dentista – ha rivelato in tv nello studio di Monica Setta – Lui vorrebbe che mi trasferissi a Londra, ci sto pensando”. Dopo il grande amore con Beppe Ercole, dopo anni in cui ha preferito dedicarsi a se stessa, oggi Serena Grandi sta vivendo un nuovo capitolo sentimentale che la rende davvero serena e felice come ha confermato lei stessa raccontandosi nel salotto di Monica Setta.

