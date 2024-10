Tutto su Serena Grandi: dalla vita privata alla carriera

Serena Grandi è una delle attrici più amate dal pubblico che ha sempre incantato tutti sia con con la sua bellezza che con il suo talento. Serena Grandi, all’anagrafe Serena Faggioli, si trasferisce a Roma con il sogno di fare l’attrice. Tanti i film che l’hanno vista protagonista e l’hanno consacrata al grande pubblico. Accanto alla carriera, l’attrice ha avuto anche un’intensa vita privata. Dal 1987 al 1993 è stata sposata con l‘arredatore e antiquario Beppe Ercole con cui ha avuto un figlio, l’unico dell’attrice, Ercole.

In un’intervista rilasciata ai microfoni de La Nuova Sardegna, la grandi ha svelato un retroscena sulla propria carriera: «A un certo punto volevano farmi fare solo le parti di madre. Avevo 35 anni e facevo la mamma di Lorella Cuccarini, di Carol Alt. Allora ho aperto un negozio di antiquariato in piazza Navona. Più avanti un ristorante. Questo mi ha aiutato a non sconvolgere i miei algoritmi, perché il telefono non suonava spesso o mi proponevano ruoli solo per avere il mio nome in cartellone». Oggi, è pronta per accettare ruoli da nonna.

Serena Grandi e il tumore al seno: la paura dell’attrice

Ospite di Storie delle donne al bivio di Monica Setta, Serena Grandi ha parlato anche della propria malattia. “Ho avuto un terribile tumore al seno, mi sono operata e vivo con una sola mammella perché non ho voluto la ricostruzione. E poche settimane fa ho temuto che il male fosse tornato”, ha svelato l’attrice alla setta.

Poche settimane fa ha temuto che la malattia fosse tornata: “C’erano dei sospetti sull’altro seno, ho fatto tutte le analisi di corsa e non era niente. Ma la paura è stata forte visto che avevo smesso la cura da qualche tempo”, ha svelato ancora tirando, fortunatamente, un sospiro di sollievo.

