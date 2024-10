Beppe Ercole, chi era il marito di Corinne Clery: il passato con Serena Grandi

Beppe Ercole è stato un amore importante nella vita di Corinne Clery, la quale ha spesso parlato del rapporto con suo marito morto nel 2010 in seguito ad una malattia. Lei è un’attrice francese di grande successo nonché personaggio televisivo ricorrente nel corso degli ultimi anni, lui era un affermato antiquario e arredatore romano celebre soprattutto negli anni ’70, non solo per la sua attività professionale ma anche per alcune storie d’amore da copertina che hanno acceso su di lui i riflettori della cronaca rosa.

Prima di Corinne Clery, però, Beppe Ercole è stato sentimentalmente legato a Serena Grandi: la coppia si sposò nel 1987 e dal loro matrimonio nacque nel 1989 Edoardo, il loro unico figlio. La loro storia d’amore tuttavia tramontò pochi anni dopo, nel 1993, e dopo la separazione l’arredatore passò a nuove nozze con Corinne Clery. L’attrice francese a sua volta è stata in passato sposata con l’ex disc jockey e produttore cinematografico Hubert Wayaffe, col quale è convolata a nozze nel 1967 e da cui è nato il figlio Alexandre.

Corinne Clery e l’amore per Beppe Ercole: “Lui è stato imbattibile“

Corinne Clery e il marito Beppe Ercole, dopo essersi messi alle spalle le rispettive storie d’amore del passato, si sono sposati nel 2004 e sono rimasti insieme sino alla morte dell’uomo, sopraggiunta nel 2010. In una vecchia intervista a Verissimo rilasciata nel 2019, l’attrice francese aveva così descritto la relazione con l’arredatore: “I miei mariti li ho amati tutti tantissimo, ma lui è stato imbattibile”. Il loro, spiegò, fu un amore consapevole e ricordò: “La sera stessa che siamo stati a cena poi siamo andati a vivere assieme (…) Con Beppe è stata una storia pazzesca, ma anche litigarella…”.

Proprio il nome di Beppe Ercole è stato causa di frizioni tra Corinne Clery e Serena Grandi in passato. Le due attrici hanno avuto numerosi dissapori sino alla riappacificazione, avvenuta nel corso degli ultimi anni.