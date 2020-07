BEPPE ERCOLE/ Chi era l’ex marito di Serena Grandi e Corinne Clery

Con Corinne Clery e Serena Grandi ospiti di Pierluigi Diaco a Io e Te è inevitabile che la discussione ricada su Beppe Ercole, ex marito di entrambe le icone sexy, che attorno alla sua figura si sono a lungo accapigliate prima di sancire una pace che tuttora perdura a dispetto degli scettici. Ma chi era Beppe Ercole? Negli anni Settanta divenne un famoso playboy, ma la sua popolarità venne anche accresciuta dal suo lavoro di arredatore: come sottolineato dall’ANSA, infatti, fu lui a ristrutturare le più belle case dei Parioli. La storia d’amore con Serena Grandi, vent’anni più giovane di lui, ebbe inizio nel 1987 e nel 1989, dalla loro relazione, nacque il figlio della coppia Edoardo Ercole, diventato negli ultimi anni una presenza ricorrente nei programmi di Barbara D’Urso. La storia d’amore tra Beppe Ercole e Corinne Clery è successiva a quella con Serena Grandi. Il playboy italiano e l’attrice francese si sposarono nel 2004. Beppe Ercole è morto nel 2010 a causa di un tumore al cervello.

BEPPE ERCOLE, EX MARITO SERENA GRANDI E CORINNE CLERY

Di Beppe Ercole, Corinne Clery ha raccontato: “I miei mariti li ho amati tutti tantissimo, ma lui è imbattibile. L’ho incontrato quando avevo da poco compiuto 45 anni, quindi è stato un amore consapevole. Siamo andati a cena e la sera stessa siamo andati a vivere insieme. Abbiamo vissuto una storia pazzesca, ma anche litigarella. Io non mi offendo, ma se dici una cosa che non mi rappresenta, io scappo. Non voglio neanche chiarire. Dopo nove anni che non c’è più, sto bene perché ho fatto tutto con amore, non mi è pesato niente. Io non amo lamentarmi, quindi mi sono chiusa diversi mesi in casa, questo è vero, però, l‘ho coccolato, l‘ho protetto”. Anche Serena Grandi ha speso delle belle parole per l’ex marito, nonché padre di suo figlio Edoardo: “Credo di aver amato davvero solo mio marito. Dopo Beppe, c’è stato il nulla”, ha detto qualche tempo fa a Silvia Toffanin durante un’intervista a Verissimo. Insomma, la conferma che Beppe Ercole è riuscito a lasciare un ricordo tanto vivido, quanto piacevole, nelle donne della sua vita.



