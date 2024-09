Mancano poche ore all’inizio della nuova serie con Beppe Fiorello, “I fratelli Corsaro“. Ambientata in Sicilia, la fiction promette il boom di ascolti, soprattutto per i due protagonisti d’eccezione: insieme a Beppe ci sarà anche Paolo Briguglia. Due fratelli totalmente differenti, uno è il giornalista donnaiolo, mentre l’altro interpreta un uomo tutto d’un pezzo e fedelissimo alla famiglia. Nell’attesa di vedere questo nuovo capolavoro, andiamo a scoprire cos’ha rivelato Beppe Fiorello a L’Avvenire, giornale per il quale si è prestato ad una bellissima intervista toccando punti molto privati della sua vita.

Nicola e Rosaria, chi sono i genitori di Giuseppe Fiorello/ Lo showman: "Morte di papà fu botta spaventosa"

Beppe Fiorello ha raccontato innanzitutto di essere stato contento di non dover interpretare per forza il “protagonista assoluto” della serie, come invece avviene di solito. Stavolta, è co-protagonista insieme all’attore Paolo Briguglia e, ironia della sorte, entrambi interpretano personaggi totalmente diversi da quello che sono nella realtà. Ad esempio, Beppe Fiorello vestirà i panni di un giornalista e donnaiolo, mentre ha dichiarato a L’Avvenire di non essere portato per il giornalismo e di essere molto fedele con la moglie Eleonora Pratelli: “Piuttosto, avrei potuto fare l’avvocato come Roberto“, ha confessato: “perchè mi piace l’idea della difesa“.

Rosario Fiorello, Catena, Anna, fratelli Giuseppe Fiorello/ Cresciuti con amore dai genitori Nicola e Rosaria

Beppe Fiorello: “Io e i miei fratelli? Poca confidenza, abbiamo pudore”

A L’Avvenire, Beppe Fiorello si è aperto sulla sua vita familiare, dichiarando di aver sempre avuto un rapporto distaccato con i suoi fratelli, a differenza di quanto avviene nella serie de I Fratelli Corsaro: “Tra me e loro c’è sempre stata meno confidenza dei Corsaro”, ha detto: “Abbiamo un certo pudore nel manifestare i sentimenti“. Beppe Fiorello ha infatti raccontato di essere cresciuto in un contesto in cui l’affetto si mostrava in modo diverso. Oggi con i suoi figli fa un passo avanti rispetto al passato, dicendo loro “Ti amo”, ed essendo più “fisico” a differenza di quello che ha vissuto con i genitori.

Eleonora Pratelli, moglie di Giuseppe Fiorello e figli/ L'attore: "per lei tutto è possibile"

Con la moglie Eleonora Pratelli ammette di essere il marito perfetto: “Spalle larghe e sempre fedelissimo”. Beppe Fiorello ha confessato che lei è l’unica donna della sua vita, colei che gli offre sostegno ma senza assecondare le sue lacrime. Insomma, una spalla su cui piangere ma che lo sprona sempre ad andare avanti. Poi la confessione più spirituale: l’attore ha dichiarato di essere molto religioso anche se non praticante: “Sono pigro, ma dentro di me c’è sempre una preghiera“.