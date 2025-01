Beppe Fiorello, attore nonché sceneggiatore e regista, è il fratello di Rosario, showman molto amato, e di Catena, scrittrice e conduttrice. Nato a Catania, l’attore è cresciuto ad Augusta: ha cominciato la sua carriera come animatore turistico della Valtur a Brucoli per poi tentare l’esperienza come conduttore radiofonico a Radio Deejay e successivamente quella musicale, senza grandi successi. Negli stessi anni per Beppe Fiorello sono arrivate anche le prime esperienze televisive, inizialmente nel programma Mediaset “Karaoke” e poi a “Domenica In” e altri ancora. Come attore, il debutto è arrivato nel 1998 con il film “L’ultimo capodanno” mentre in tv l’esordio è stato quello con “Ultimo”, diretto da Stefano Reali e trasmesso su Canale 5.

Uno dei suoi successi più grandi dei primi anni di carriera è senza dubbio quello che lo ha visto apparire ne “Il talento di Mr. Ripley”, film di gran popolarità e valore con tanti attori internazionali tra i quali Jude Law e Gwyneth Paltrow. Negli anni duemila sono arrivati i primi grandi successi per Beppe Fiorello, protagonista di film di gran successo e di tante miniserie Rai che hanno avuto un riscontro notevole. Nonostante la grande popolarità e i riconoscimenti ottenuti, Beppe Fiorello da bambino non voleva fare l’attore: “L’ho capito dopo” ha spiegato l’artista siciliano, che aveva altre ambizioni quando era più piccolo e ad Augusta cominciava a muovere i primi passi cercando di capire cosa volesse fare da nella vita.

Beppe Fiorello, chi è: “Il mio carattere mi porta a…”

Beppe Fiorello, parlando di sé stesso e del suo carattere, ha spiegato di essere particolarmente timido. Nonostante ciò, l’attore ha anche dei lati del suo carattere più estroversi che si evidenziano soprattutto sul lavoro. Lì la timidezza si fa da parte e lascia il posto alla professionalità, come affermato dall’attore siciliano a Tv2000. La timidezza che aveva da bambino viene descritta da Beppe Fiorello come “quasi patologica”: “Arrossivo se qualcuno mi guardava o mi salutava, avevo paura delle relazioni. Poi dopo qualcosa è successo, probabilmente mi sono paradossalmente sbloccato dopo la morte di mio padre” ha sottolineato ancora l’attore. Una scomparsa improvvisa, un dolore enorme per lui e per il fratello Rosario Fiorello.