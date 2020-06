Beppe Fiorello/ “Rosario? Finché c’era mio padre quasi non mi vedeva…”

Pubblicità

Beppe Fiorello ospite di Non mollare mai – Storie Tricolori, lo charity show condotto da Alex Zanardi e trasmesso in occasione della Festa della Repubblica il 2 giugno 2020 in prima serata su Raiuno. Si tratta del ritorno in tv per l’attore e fratello di Fiorello che recentemente ha partecipato, via streaming, all’edizione 2020 dell’Infiorata di via Nicolaci di Noto. Un evento nell’evento che si è svolto completamente rivoluzionato rispetto agli altri anni per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha imposto il distanziamento sociale e l’impossibilità di creare assembramenti. L’attore è ugualmente intervenuto da casa per lanciare un messaggio forte e chiaro che, mai come in questi tempi di quarantena e paura, è risuonato fortissimo: “la Bellezza è più forte della paura e questo Noto l’ha sempre dimostrato” coinvolgendo il comune gioiello del barocco siciliano in provincia di Siracusa. Durante l’emergenza Covid-19, il fratello di Fiorello si è fatto notare anche per un tweet che ha scaturito immancabilmente delle polemiche.

Beppe Fiorello, quarantena con moglie e figli

“Camion militari per portare le bare dei morti e ancora si canta sui balconi, si fanno battutone spiritose su questa tragedia epocale, si fanno happening sui social. Dobbiamo fare tre giorni di lutto nazionale, rispetto per i morti e le loro famiglie, social sì ma senza fare festa” ha scritto Beppe Fiorello dividendo il pubblico italiano. C’è chi ha accolto le sue parole e chi, invece, ha replicato motivando “sono come scongiuri collettivi, io penso, per scacciare l’angoscia, la claustrofobia, la tensione della convivenza o della solitudine forzata. Non sono certa che sia mancanza di rispetto”. In tanti hanno criticato le parole di Beppe Fiorello considerando questi momenti solo come un modo per sentirsi più vicini e parte di una stessa Nazione. “Pensiamo anche ai ragazzi, ai bambini, vedere speranza dalle finestre può conservare salute psichica. Non possono vivere solo nella paura che respirano intorno. E neppure gli anziani” ha scritto una utente sui social. Polemiche a parte, Beppe Fiorello ha trascorso la quarantena in famiglia con la moglie Eleonora Pratelli e i figli Anita e Nicola. L’attore è molto legato alla sua famiglia, tutta, come ha raccontato dalle pagine di DonnaModerna: “per famiglia intendo anche mia madre, i miei fratelli Rosario, Anna e Catena, mia suocera Graziella, gli amici; e per amore intendo anche rispetto reciproco, solidarietà e una lealtà illimitata, la capacità di vederti per come sei”.

Beppe Fiorello: “Fiorello mi ha insegnato tanto”

Non solo Beppe Fiorello ha anche parlato del suo lavoro precisando: “amo il mio lavoro, ci credo, cerco di farlo dando il meglio di me. Fuori dal lavoro, però, mi sono imposto di tornare a essere un uomo qualsiasi, uno che se lo incontri per strada lo confondi con gli altri, non mescolando mai lavoro e famiglia, evitando di mettere in piazza i propri sentimenti”. Infine impossibile non nominare il fratello Rosario Fiorello: “lo stimo enormemente, ma ancora prima lo amo. Finché c’era mio padre, quasi non mi vedeva. Dopo, mi ha portato a cantare nei villaggi turistici, mi ha insegnato tanto”.



