Beppe, venditore ambulante fa piangere Federica Panicucci/ “Un miracolo grazie a te!”

Sono tante le storie che ogni giorno Federica Panicucci cerca di raccontare a Mattino5 e finalmente per qualcuno dei suoi protagonisti è arrivato il lieto fine, lui è Beppe, simbolo dei venditori ambulanti che in questi mesi hanno patito la fame, letteralmente. Gli aiuti tardano ad arrivare così come le aperture, e questo ha messo in ginocchio un settore e, in particolare, quest’uomo, padre di famiglia, che vive con quello che vende al mercato. Dopo gli appelli dei giorni scorsi in cui ha rivelato di vivere con 5 euro al giorno andando a vendere qualcosa a porta a porta, oggi Beppe torna su Canale5 per raccontare la sua riapertura e l’emozione che ha provato quando è salito sul suo furgone e ha messo in moto dopo tre mesi passati a secco: “E’ stata un’emozione indescrivibile, io ti ringrazio, la mia vita è cambiata, tu sei la numero uno”.

FEDERICA PANICUCCI SI COMMUOVE PER BEPPE, UN VENDITORE AMBULANTE

A questo punto il buon Beppe si lascia andare ad un pianto a dirotto che commuove anche Federica Panicucci che a stento riesce ad intervenire per rispondere alle parole del venditore ambulante. Quest’ultimo continua il suo racconto dicendo che da quando ha preso parte a Mattino5 ha ricevuto tante manifestazioni di stima a cominciare da colui che gli ha offerto la colazione passando dalla barista che gli ha voluto fare una ricarica su una prepagata e finendo a chi gli ha fatto trovare 50 euro appallottolate in un foglio A4 davanti casa. La sua vita è cambiata e il suo racconto è sicuramente positivo in questo periodo di dolore e drammi con un’Italia che stenta a ripartire per paura e mancanza di liquidità. Il commovente racconto viene interrotto dall’arrivo del figlio che lo consola con una pacca sulla spalla ma che lui manda a lavorare e vendere al banco senza perdere tempo e così anche Federica Panicucci può tornare a sorridere.

Ecco il video del momento:

#Coronavirus e ambulanti, la storia di Beppe, dai problemi economici alla speranza ritrovata anche grazie alla solidarietà delle persone#Mattino5 pic.twitter.com/qnghcksDF4 — Mattino5 (@mattino5) May 27, 2020





