Beppe Vessicchio a Sanremo 2023: standing ovation/ Ironia social “Dopo ‘sta caciara…”

Beppe Vessicchio torna al Festival di Sanremo

Il maestro Beppe Vessicchio torna al Festival di Sanremo 2023, ma per la serata della cover, e più precisamente per il duetto di Gianluca Grignani e Arisa, che si sono esibiti in “Destinazione paradiso“. Il direttore d’orchestra è stato accolto con un applauso caloroso e una standing ovattino da parte del pubblico del teatro Ariston, che appena l’ha visto si è subito alzato in piedi per applaudirlo e omaggiarlo.

Beppe Vessicchio con un occhio nero a Sanremo 2023, cos'è successo?/ Fedez:"Ha preso in pieno la vetrata"

Non era però solo: al suo fianco Melozzi, in un binomio che ha fatto discutere sui social. “Melozzi e Vessicchio che annaspano tra i fogli per riacchiappare qualcosa“, ha scritto un utente su Twitter. “Vessicchio non sa nemmeno perché è li #Sanremo2023“, ha aggiunto un altro.

Beppe Vessicchio e l’ironia social per Grignani-Arisa

Tanta l’emozione anche tra i telespettatori, che infatti sui social hanno espresso la loro emozione per la presenza, seppur breve, di Beppe Vessicchio al Festival di Sanremo 2023. In molti, però, hanno preferito usare l’arma dell’ironia per commentare tutto. “Dopo sta caciara fuori tempo, Vessicchio non accetterà mai più un invito a partecipare al festival“, è uno dei commenti sui social. “Grignani senza alcuna intenzione di terminare la canzone, Arisa che va a cantare in faccia a Coletta che pensava solo al Codacons, Vessicchio che si adegua al disagio e inizia a dirigere il pubblico 12 minuti di esibizione mandiamoli all’Eurovision per piacere mi dovete dare retta“, ha aggiunto un altro utente.

Beppe Vessicchio "Zelensky? Sogno Sanremo senza ospiti"/ "Musica già parla di pace"

LEGGI ANCHE:

Beppe Vessicchio/ “Mi arrabbio raramente. Ornella Vanoni mi lanciò un tacco 12 ma…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA