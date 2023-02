Beppe Vessicchio con un occhio nero a Sanremo 2023, cos’è successo?/ Fedez:”Ha preso in pieno la vetrata”

Beppe Vessicchio ha un occhio nero: ecco cosa è successo

Nelle ultime storie Instagram, Fedez mostra il maestro Beppe Vessicchio con un occhio nero e tumefatto. I fan preoccupati si domandano cosa sia accaduto al direttore d’orchestra di Sanremo. In realtà non è successo nulla di grave, si tratta di un leggero incidente abbastanza doloroso per Vessicchio.

A raccontare cosa è successo è proprio Fedez che, questi giorni, sta conducendo Muschio Selvaggio per il Festival in una grande villa. Il rapper dichiara: “Vedete quella vetrata, ecco il maestro Vessicchio pensava di poter entrare direttamente da lì, non si è accorto che c’era il vetro e lo ha preso in pieno” afferma il rapper. Dunque, nulla di grave come anticipato ma solo una svista da parte di Beppe Vessicchio che non si è minimamente accorto della vetrata.

Beppe Vessicchio non dirige l’orchestra a Sanremo 2023: i motivi

Beppe Vessicchio non sarà presente a Sanremo 2023 con il ruolo di direttore d’orchestra, una notizia che ha lasciato sconvolti i fan. Il maestro, in questa edizione del Festival, dovrà condurre un podcast prodotto per Amazon, Italian do Hits Better in cui intervisterà tutti i cantanti in gara.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Vessicchio dichiara: “Di quello che facevano gli altri non sapevo niente. È come vedere il festival attraverso gli occhi di chi partecipa. E nel momento migliore: l’attesa. La tenerezza di chi comincia una nuova strada e spera che vada bene”. Sui motivi per cui non sarà direttore d’orchestra sul palco dell’Ariston risponde: “La mia assenza dal podio del festival non c’entra nulla con il contenzioso intrapreso con la Rai da oltre cinque anni“. Poi svela: “Perchè non ho partecipato a produzioni discografiche di artisti invitati dal direttore artistico a gareggiare sulle tavole dell’Ariston”.

