Beppe Vessicchio, incubo Covid e il percorso con Le Vibrazioni/ “Sanremo? Per me è come una festa comandata”

BEPPE VESSICCHIO A SANREMO 2022 CON LE VIBRAZIONI

“Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio” e via di scrosci d’applausi all’Ariston e nelle case degli italiani che aspettano sempre con ansia di rivedere uno dei direttori d’orchestra più amati del Festival. Anche a Sanremo 2022, il terzo condotto da Amadeus, il maestro sarà di scena sul palco dell’Ariston per dirigere uno dei 25 artisti in gara da oggi 1 febbraio alla finalissima di sabato 5. Si tratta de Le Vibrazioni, che hanno puntato su Vessicchio per la loro partecipazione al Festival sperando che la nomea del direttore li possa aiutare ad ottenere soddisfazioni dalla kermesse.

La presenza di Beppe Vessicchio (in dubbio quest’anno per il Covid) come direttore d’orchestra del Festival di Sanremo è nota a tutti a partire dal 1990. Durante la scorsa edizione di Sanremo, però, il musicista napoletano non ha diretto alcun Big ed ha seguito il Festival da “casa” si fa per dire. L’unica artista a chiedere il supporto del maestro è stata Elena Faggi, cantante della categoria Nuove Proposte. Dopo la sua prima presenza alla kermesse canora, Vessicchio è stato quasi una presenza fissa. Non è un caso se la sua carriera è piena di premi ed è all’insegna del successo.

BEPPE VESSICCHIO, IL DIRETTORE D’ORCHESTRA PIÙ AMATO DEL FESTIVAL

“Per me è come una festa comandata, c’è Natale, Capodanno e c’è Sanremo” ha detto all’Adnkronos qualche settimana fa, e noi ci sentiamo di aggiungere che nell’immaginario collettivo non esiste Sanremo senza Vessicchio e Vessicchio senza Sanremo. Il Festival e il musicista sono due entità che camminano a braccetto, una non può prescindere dall’altra e il più delle volte la kermesse ha i suoi picchi di ascolto più alti proprio quando il conduttore annuncia come direttore d’orchestra il “Beppe nazionale”.

Ad oggi conta oltre venti partecipazioni all’Ariston con quattro vittorie: nel 2000 con gli Avio Travel, nel 2003 con Alexia ed il brano Per dire di no, nel 2011 con Valerio Scanu e la celebre Tutte le volte che, infine nel 2011 con Roberto Vecchioni e la sua Chiamami ancora amore. Della vita privata di Vessicchio si sa poco, se non che è sposato felicemente dal 1989 con la moglie Enrica con la quale sta insieme dal lontano 1977.



