Berardi alla Lazio?/ Calciomercato: Sarri lo chiede, può arrivare con la Champions

BERARDI ALLA LAZIO? SARRI CI PENSA

Domenico Berardi può andare alla Lazio? È un’idea di calciomercato della società biancoceleste, meglio di Maurizio Sarri: il tecnico toscano starebbe infatti pensando all’esterno del Sassuolo per la prossima stagione, che a tutti gli effetti dovrebbe vedere lo stesso allenatore in panchina. Nel corso degli ultimi anni Berardi è stato più volte accostato a varie squadre: innanzitutto la Juventus che lo aveva messo nel mirino quando era giovanissimo, poi l’Inter che ci aveva concretamente provato, la Roma sempre a caccia di esterni offensivi (quando giocava con il 4-2-3-1 o il 4-3-3, e con Eusebio Di Francesco che lo aveva allenato al Sassuolo).

Infine la Fiorentina, che sembrava davvero ad un passo e con lo stesso calciatore che spingeva per trasferirsi in viola, cosa poi non avvenuta perchè la società gigliata, più che altro, ha scelto di rivolgersi altrove per completare il tridente a disposizione di Vincenzo Italiano. Alla fine, Berardi sta giocando la sua undicesima stagione nel Sassuolo, unica squadra della sua carriera: ha segnato 107 gol in Serie A e, tra alti e bassi e qualche infortunio di troppo, rimane un elemento che potrebbe far fare un salto di qualità a tante squadre, tra queste anche la Lazio.

LE CONDIZIONI PER BERARDI ALLA LAZIO

Non sarà facile però vedere Domenico Berardi alla Lazio: come sappiamo il Sassuolo è una bottega cara e strappare un giocatore alla società neroverde è tutt’altro che semplice. In estate Giacomo Raspadori (Napoli) e Gianluca Scamacca (West Ham) sono stati pagati a peso d’oro, e poi c’è il caso di Manuel Locatelli per il quale la Juventus ha dovuto ingaggiare una lunga trattativa; Giovanni Carnevali è un osso duro ed è anche per questo che lo stesso esterno calabrese è sempre rimasto al Sassuolo.

La Lazio però starebbe pensando davvero a Berardi: sembra che Sarri, secondo indicazioni riportate da SportMediaset, lo abbia richiesto espressamente a Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste potrebbe essere disposto ad aprire i cordoni della borsa, ma a una condizione: l’ingresso della Lazio in Champions League. Attualmente la squadra è seconda in classifica, e sabato sera ospita la Juventus allo stadio Olimpico: qualora l’obiettivo dovesse essere centrato, Berardi a breve potrebbe davvero indossare la maglia della Lazio anche se poi ci sarà tutta una trattativa da sviluppare…

