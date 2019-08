BERGEGGI, 12ENNE COLPITO DA CASSONETTO/ C’è un sospettato per il lancio: è minorenne

Potrebbe essere stato un minorenne a lanciare dalla scogliera il cassonetto che a Bergeggi ha colpito un bambino francese di 12 anni che ignaro stava dormendo sulla spiaggia all’interno di un sacco a pelo. E’ il “Secolo XIX” ad anticipare la svolta nelle indagini che potrebbe essere confermata nella giornata di oggi, martedì 6 agosto 2019, all’interno di una conferenza stampa indetta dagli inquirenti. Gli stessi che nelle ultime ore hanno interrogato un gruppo di ragazzi che la notte di venerdì avevano preso parte ad una festa in discoteca, non lontano dalla spiaggia. Potrebbe appartenere a questa comitiva il ragazzino che, con ogni probabilità ubriaco, ha lanciato due cassonetti, senza rendersi conto che nella spiaggia sottostante vi erano delle persone, e tra queste anche lo sfortunato 12enne francese.

BERGEGGI, 12ENNE COLPITO DA CASSONETTO

Il bambino colpito dal cassonetto a Bergeggi è tuttora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Gaslini, con i medici che lo stanno tenendo in terapia intensiva per monitorare l’evoluzione neurologica, come ha reso noto ieri la direzione sanitaria. Il ragazzino, che ha subìto un grave trauma cranico facciale, a quanto pare non sarebbe stato dunque il destinatario di una sorta di “vendetta armata” nei confronti dei saccopelisti abusivi che frequentano la caletta come invece si era pensato in un primo momento. La pista investigativa ritenuta al momento più credibile dagli investigatori è quella di una tragica goliardata. Nell’interrogatorio che ha coinvolto il minorenne indiziato del lancio del cassonetto, sembra che quest’ultimo sia caduto in pesanti contraddizioni che avrebbero destato il sospetto degli inquirenti.

