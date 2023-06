Berlusconi, “a Galliani il seggio al Senato di Monza”/ Club in vendita, Piersilvio ha deciso!

BERLUSCONI, PIERSILVIO HA DECISO: IL MONZA VA VENDUTO!

Non dovrebbe essere Paolo Berlusconi ad occupare il posto vacante da Silvio Berlusconi in Senato, più probabile che lo faccia Adriano Galliani. A svelare il retroscena è Dagospia, secondo cui il motivo per il quale è molto improbabile l’ipotesi che riguarda il fratello dell’ex premier è legato alle cause giudiziarie che lo coinvolgono. Il posto, dunque, dovrebbe finire allo storico braccio destro del Cavaliere, a cui quest’ultimo aveva preannunciato l’intenzione di vendere il Monza. A tal proposito, crescono le indiscrezioni sul futuro del club biancorosso.

BERLUSCONI & NAPOLI/ Il maestro della persuasione con il sogno di ripulire la città

Gli scenari non sono ancora molto chiari, ma stando a quanto riportato dal sito di Roberto D’Agostino, il figlio di Silvio Berlusconi avrebbe già preso una decisione, comunicata ad Adriano Galliani. Pare che Piersilvio Berlusconi gli abbia annunciato appunto la prospettiva della vendita del Monza. A ciò si aggiungono i rumors raccolti da Sportitalia, dove è intervenuta la “Iena” Alessandro De Giuseppe, il quale ha parlato di una voce che da giorni circola anche a Mediaset.

Vittorio Feltri si commuove in diretta tv/ “Berlusconi mi ha salvato dalla povertà, non è poco”

GALLIANI AL SENATO: L’ULTIMA VOLONTÀ DI BERLUSCONI?

Le voci si incrociano, ma soprattutto convergono. Infatti, Il Messaggero riferisce che pare che sia stato Silvio Berlusconi a chiedere espressamente ad Adriano Galliani di prendere il suo posto prima di morire. Per altri è più semplicemente la scelta migliore e naturale. Peraltro, pare che Paolo Berlusconi abbia confidati agli amici che non è mai stata presa in considerazione la sua candidatura, anche perché non sta benissimo in salute, riferisce il quotidiano. Inoltre, considerando «le tante cattiverie scritte su di me in queste ore, ora che non c’è più Silvio se la prendono con me», non è disposto ad «andare al massacro».

Ilary Blasi ricorda Silvio Berlusconi all'Isola 2023/ Lungo applauso in studio: "Non si perdeva una puntata"

Galliani rappresenta, comunque, la continuità rispetto alla storia del Cavaliere, secondo i nuovi vertici di Forza Italia. Dunque, Galliani può pregustare il ritorno in Senato, con la consapevolezza di subentrare all’amico di una vita e al compagno di tante avventure, imprenditoriali e sportive. A Palazzo Madama troverebbe Claudio Lotito, patron della Lazio. L’opzione Galliani di fatto mette d’accordo tutti: dalla famiglia a Tajani, fino a Marta Fascina, che a Galliani vuole bene, e Gianni Letta. Lo stesso Messaggero, però, esclude la cessione del Monza, altro tema su cui andrà fatta chiarezza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA