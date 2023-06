Paolo Berlusconi, chi è il fratello del Cavaliere/ Da “Il Giornale” al Milan fino al Monza: l’ultimo saluto

Paolo Berlusconi, fratello di Silvio Berlusconi: il passaggio di testimone per Il Giornale nel 1990

Paolo Berlusconi non ha saltato un giorno di ricovero del fratello Silvio all’ospedale San Raffaele di Milano: sia nei 45 lunghi giorni tra aprile e maggio di convalescenza e sia in questi ultimi giorni al capezzale dell’amato fratello morto la mattina del 12 giugno.

L’influenza di Silvio Berlusconi, dal mondo della politica a quello dell’imprenditoria, è testimoniata dalla caparbietà e determinazione che ha sempre profuso in ogni ambito, risultando spesso e volentieri vincente. L’attitudine dell’ex premier e presidente del Milan sembra quasi un marchio di famiglia; l’amore per l’imprenditoria investe da sempre tutta la famiglia Berlusconi, anche suo fratello Paolo. Quest’ultimo, nonostante sia meno noto, vanta una carriere altrettanto di spicco con un raggio d’azione che al pari di suo fratello Silvio Berlusconi spazia dall’editoria al mondo dello sport.

Paolo Berlusconi – fratello minore di Silvio Berlusconi – è nato a Milano nel 1949; per buona parte degli anni ’70 e ’80 concentra la propria attività nel mondo imprenditoriale e aziendale prima di ottenere un incarico di prestigio nel 1990. In virtù della legge che vietava la possibilità di detenere contemporaneamente canali televisivi e testate giornalistiche, la gestione de Il Giornale passa da Silvio a suo fratello Paolo Berlusconi. Dopo oltre trent’anni quest’ultimo ne è ancora editore attraverso il gruppo Mondadori ma con una quota di minoranza.

Paolo Berlusconi, da amministratore delegato a presidente onorario dell’A.C. Monza

Nel 2011 Paolo Berlusconi, tramite la società di famiglia – Berlusconi Finanziaria s.r.l. – amplia ulteriormente la sua azione imprenditoriale nel mondo dell’editoria diventando azionista di maggioranza per il quotidiano Il Foglio. Tra gli impegni più recenti è da segnalare anche l’ingresso nel mondo dello sport. Dopo il coinvolgimento nei primi anni della Presidente Berlusconi per il Milan, nel 2018 il fratello di Silvio Berlusconi entra nel consiglio d’amministrazione del Monza dopo l’acquisto del club da parte della Fininvest. L’anno successivo assume la presidenza per poi diventare presidente onorario nel 2022.

Oltre alle tracce della carriera professionale, di Paolo Berlusconi – fratello di Silvio – sono note anche diversi aneddoti legati alla vita sentimentale. L’imprenditore ha avuto due matrimoni: il primo con Mariella Bocciardo con la quale ha avuto i suoi primi due figli, Alessia e Luna Roberta. Nel 1978 si lega invece ad Antonia Rosa Costanzo con la quale mette al mondo altri due figli, Davide Luigi e Nicole Rose. Dopo aver divorziato anche con la seconda moglie, Paolo Berlusconi ha avuto diverse relazione; dal ’93 al 2000 con la modella Katia Noventa, poi con Natalia Estrada fino al 2006 e infine con la showgirl Carolina Marconi.

