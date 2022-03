Berlusconi e Marta Fascina, “nozze” ad Arcore il 19 marzo/ La verità sulla festa

Ad Arcore per festeggiare l’amore in uno dei giorni che precede l’entrata della primavera. Vita e rinascita nella giornata scelta da Silvio Berlusconi e Marta Fascina per celebrare il loro amore, nella villa di famiglia. Una festa voluta dal leader di Forza Italia, legato ormai da qualche tempo alla Fascina. I due non si uniranno a nozze, come ha precisato qualche settimana fa il politico stesso, ma festeggeranno il loro legame davanti alla famiglia. Le celebrazioni inizialmente si sarebbero dovute tenere in Provenza, ma la coppia sembra aver scelto di cambiare location, rimanendo in Italia e più precisamente ad Arcore, come rivelato da Dagospia.

Il grande evento dovrebbe dunque tenersi il prossimo 19 marzo, alla presenza dei figli di Silvio Berlusconi, Marina, Barbara, Eleonora, Luigi e Piersilvio. Una vera e propria festa in famiglia, dunque, che ha come solo obiettivo quello di festeggiare un rapporto che ormai va avanti da qualche anno. Nessun matrimonio, comunque, almeno per il momento. Le voci che erano rimbalzate qualche tempo fa hanno trovato smentita dallo stesso capo di Forza Italia, che ha spiegato come non ci sia bisogno di una firma tra lui e Marta.

Matrimonio tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina? La smentita

Dopo la pubblicazione di alcune notizie che avrebbero voluto un matrimonio in procinto di celebrazione tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, il Cavaliere aveva smentito tutto attraverso un breve comunicato ad Adnkronos. “Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità” aveva dichiarato il leader di Forza Italia.

Allo stesso tempo, però, nello stesso comunicato, Silvio aveva affermato che presto ci sarebbe stata una festa per celebrare l’amore tra lui e Marta Fascina: “Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”. La data stabilita sembra essere proprio quella del prossimo 19 marzo, almeno secondo le indiscrezioni di Dagospia: sarà così? Lo scopriremo tra pochissimi giorni.

