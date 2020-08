Bernardeschi al Napoli?/ Calciomercato, torna di moda lo scambio con Milik

Il Corriere della Sera riporta un aggiornamento interessante per quanto riguarda il calciomercato Napoli: sarebbe arrivata un’apertura di massima da parte di Federico Bernardeschi. Il toscano, reduce dalla terza stagione con la maglia della Juventus, è tornato al lavoro agli ordini di Andrea Pirlo ma la sua permanenza in bianconero è in forte dubbio: le cose che aveva mostrato nella Fiorentina e, parzialmente, nel suo primo anno a Torino non si sono più viste, nemmeno la fiducia di Maurizio Sarri che, dopo il lockdown, gli ha costantemente dato una maglia da titolare come esterno destro nel tridente è servita a sbloccare un giocatore che sembra essersi perso ma che, come spesso accade, potrebbe aver solo bisogno del contesto giusto per rifiorire. Contesto che sembra essere lontano dalla Juventus, visto che i bianconeri dalla prossima stagione potranno contare su Dejan Kulusevski che, guarda caso, ha giocato un campionato pazzesco proprio nella posizione coperta da Bernardeschi.

FEDERICO BERNARDESCHI AL NAPOLI?

Il Napoli tiene sott’occhio il classe ’94 da tempo, non certo da questi giorni; la novità appunto sta nel fatto che il diretto interessato avrebbe fatto sapere di gradire la destinazione, e accetterebbe di mettersi alla prova nella squadra allenata da Gennaro Gattuso. Quello che va ora definito è se la chiave per l’affare possa essere Arkadiusz Milik: come riferito da Raffaele Auriemma, sempre molto vicino alle vicende del mondo partenopeo, difficilmente arriverà una società che sborsi 40 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante polacco e, di conseguenza, l’addio dovrà avvenire sulla base di uno scambio. A complicare i piani c’è però il fatto che la Juventus sembra aver individuato in Edin Dzeko il nome giusto per giocare come prima punta, un nome fatto espressamente da Pirlo; qualora lo scambio non dovesse andare in porto, anche Bernardeschi si allontanerebbe dal Napoli. In più Hirving Lozano, che avrebbe potuto fare spazio al toscano, dovrebbe restare per giocarsi un’altra opportunità avendo chiuso in crescita la prima stagione in Serie A: a questo punto il mistero si infittisce, vedremo più avanti se arriverà qualche novità in merito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA