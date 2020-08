Dzeko alla Juventus?/ Calciomercato, Milik può finire alla Roma ma la chiave è Dybala

La Juventus si muove sul calciomercato guardando soprattutto all’attacco: il reparto sul quale i bianconeri dovrebbero maggiormente operare è il centrocampo, che ha già perso Blaise Matuidi e Miralem Pjanic (guadagnando invece Arthur Melo e, volendo, Dejan Kulusevski che però difficilmente sarebbe impiegato come mezzala) potrebbe (dovrebbe) salutare anche Sami Khedira. Questo però è un discorso a parte perché Andrea Pirlo, che si è ritrovato oggi al J Medical con il suo staff, deve dettare le condizioni dall’alto dell’infinita e straordinaria esperienza nel settore nevralgico; bisognerà capire come giocare a livello di modulo e idea di calcio, per l’attacco invece il discorso prima punta è attuale a prescindere dal fatto che il giocatore in questione sia affiancato da due esterni alti o un altro attaccante, e che si giochi con il trequartista o i laterali a tutta fascia. Dunque, sul centravanti si è iniziato a ragionare presto anche perché i nomi a disposizione, quelli che davvero possono fare la differenza in casa Juventus, non sono poi molti.

Andiamo con ordine: quasi subito è filtrato che il preferito di Pirlo fosse Edin Dzeko. Il bosniaco ha uno stipendio in linea con quello di Gonzalo Higuain – che in ogni caso dovrà partire per muovere la macchina del calciomercato – e vedrebbe di buon grado la soluzione Juventus, ma deve ancora sciogliere le riserve. Il trasferimento a Torino dalla Roma ha riguardato in passato anche Pjanic e Wojciech Szczesny, ma vista l’animosità tra le due piazze non è mai semplice (soprattutto viaggiando verso Nord): Dzeko però sembrerebbe sempre più convinto di giocarsi le sue carte in bianconero, i giallorossi avrebbero già in mano il sostituto in Arkadiusz Milik, lui pure in orbita Vecchia Signora ma le cui quotazioni sono scese, e tutti sarebbero felici e contenti. Se non che Dzeko ha un anno più di Higuain, e anche Andrea Agnelli ha lasciato intendere (in maniera esplicita) che la rosa della Juventus andrebbe ringiovanita: ecco allora un punto di domanda che potrebbe anche cambiare le carte in tavola.

DZEKO ALLA JUVENTUS? GLI ALTRI PROFILI

Gli altri profili? Simili per età, ma con presupposti differenti. Karim Benzema è stato richiesto da Cristiano Ronaldo, uno che andrebbe ascoltato per il quieto vivere e perché ha guadagnato il diritto di opinione all’interno delle scelte di calciomercato; costa però tanto soprattutto come ingaggio, e non è un investimento per il futuro sempre che il Real Madrid decida finalmente di farlo partire. Non sarebbe un progetto a lungo termine nemmeno Luis Suarez, che rescinderà consensualmente con il Barcellona: il cartellino non avrebbe prezzo, ma ci sono 15 milioni di ingaggio e stiamo parlando di un centravanti che a gennaio compirà 34 anni. Dunque la Juventus deve scegliere: sfruttare quello che potrebbe essere l’ultimo anno di CR7 affiancandogli elementi navigati e di grande impatto, ma accettando di smantellare tra 12 mesi, oppure seguire la strada del progetto? Se la risposta fosse la seconda, chiaramente bisognerebbe partire dal rinnovo di un Paulo Dybala che ha nuovamente mostrato di essere vitale: le richieste della Joya vanno prese in considerazione perché sono parecchio esose, ma stiamo parlando di un elemento sul quale si potrebbe puntare per gli anni a venire, e che conosce già profondamente il mondo Juventus.

Poi, ci sono quei nomi che il calciomercato non ha ancora rivelato ma che potrebbero essere trattati: magari anche Alexandre Lacazette il cui profilo a dire il vero è filtrato, in seconda battuta però altri che i media non hanno riportato e che la Juventus potrebbe trattare sotto banco. Tra i giovani intanto possiamo citare Donyell Malen, 17 gol e 9 assist nelle 25 partite giocate in stagione con il Psv; un classe ’99 che piace tantissimo, Fabio Paratici potrebbe prendere due piccioni con una fava in Olanda (perché Sergino Dest è un obiettivo concreto) ma si tratta di un esterno, che sarebbe poco utile se Pirlo decidesse di giocare con il 3-5-2 o il trequartista. Malen insomma rientrerebbe solo in un’ottica di 4-3-3 a meno di reinventarlo centravanti tattico, e in ogni caso bisognerebbe aspettare la partenza di almeno uno tra Douglas Costa e Federico Bernardeschi: tante domande e tante perplessità in casa Juventus, ma il calciomercato non è ancora entrato nel vivo…



