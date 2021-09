Bernardeschi, multa nel suo locale: 11 lavoratori in nero/ La società “Lui estraneo”

Da un lato la notizia di una sanzione di 40 mila euro, con attività sospesa, nello stabilimento balneare di proprietà del calciatore Federico Bernardeschi. Dall’altra la smentita dei gestori, a cui sarebbe stato affittato il lido. All’Amare Holi beach di Marina di Carrara sarebbero stati infatti scoperti 11 dipendenti che lavoravano in nero dopo una verifica di qualche giorno fa da parte dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Massa Carrara durante una delle feste estive sul litorale. In totale i lavoratori sarebbero 16, di cui solo cinque con regolare contratto e uno senza permesso di soggiorno.

Nell’edizione odierna de la Repubblica Firenze il padre di Bernardeschi ha precisato: “Non l’ho ancora sentito, è in ritiro con la nazionale. Immagino sia amareggiato per questa storia in cui non ha proprio nulla a che fare. Della gestione del bagno l’attaccante non si occupa lui. L’ha dato in affitto a questa società di Roma, c’è un contratto e tutto quanto… Vedere il suo nome associato al lavoro in nero ci ha fatto stare male”.

FEDERICO BERNARDESCHI, MULTA NEL SUO LOCALE PER LAVORO NERO: “NON E’ VERO, PERSONE ESTERNE”

La società che gestisce il locale affittato dal calciatore Federico Bernardeschi, con sede a Roma, ha scritto un post su Facebook: “Amare Holi Beach NON ha lavoratori ‘in nero’ e sposa una politica di totale trasparenza. I lavoratori di cui parlano i giornali sono esterni alla nostra realtà. Persone esterne che hanno organizzato una festa privata non legata al nostro brand”. Nel post poi si aggiunge: “Specifichiamo inoltre che Federico Bernardeschi è completamente estraneo ai fatti: la nostra società lo scorso mese ha ottenuto la completa gestione del lido in questione”.

Secondo le notizie circolate ieri sulle testate locali, i carabinieri hanno “formalizzato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che può essere revocata dopo la regolarizzazione di tutti i lavoratori in nero”. Lo stabilimento sarebbe stato acquistato recentemente dal calciatore juventino. Lì, lo scorso luglio, c’era stato il ricevimento di nozze di Bernardeschi con la moglie Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello, al rientro dalla vittoria della finale a Wembley.



