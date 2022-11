Bernardini De Pace: “Lucarelli? Selvaggia solo di nome”/ “Tanti mi vogliono morta…”

Annamaria Bernardini De Pace è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Belve”, trasmissione di Rai Due condotta da Francesca Fagnani e andata in onda nella seconda serata di giovedì 17 novembre 2022. In primis, l’avvocato ha riferito che “tanta gente mi vorrebbe morta. Infatti, ho paura a uscire, ormai esco col mio autista da diciotto anni, non sono quasi mai sola. Una volta ho trovato sul mio pianerottolo di casa una specie di bomba, una cosa fatta con la carta. Non l’ho toccata, ho chiamato gli artificieri. Era davanti alla mia porta”.

Parlando invece dei suoi “nemici” vip, Annamaria Bernardini De Pace si è ritrovata a commentare le frasi che ha detto sul suo conto la giornalista Selvaggia Lucarelli: “Una che ha la parola ‘pace’ nel cognome, ma che da sola sarebbe capace di dichiarare guerra alla Russia e costringere Putin a cedere l’usufrutto del Cremlino all’ex moglie”. L’avvocato ha asserito: “Bella forza, no? Certamente lei non ce l’ha, malgrado si chiami Selvaggia. Anche se io la vorrei vedere un po’ più coraggiosa nell’affrontare le donne, nel dare un minimo di collaborazione. Non è coraggiosa, perlomeno non con le donne. Non l’ho mai sentita incoraggiare o apprezzare una donna. Quando la sentirò, sarò d’accordo”.

ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE: “HO QUERELATO GABRIELE MUCCINO”

Nel prosieguo di “Belve”, è stato chiesto ad Annamaria Bernardini De Pace di parlare anche di Gabriele Muccino, un argomento che il legale ha affrontato con rapidità e risposte puntuali: “Il mio avvocato David Leggi ha già depositato la denuncia”. Ma perché l’ha querelato? “Perché Muccino ha detto che io ho fatto otto denunce penali, tutte archiviate, mentre io non ho mai fatto nella mia vita una denuncia penale, tanto che ho un avvocato che lo fa per me!”.

Gabriele Muccino, ha ricordato Francesca Fagnani, sosteneva che Bernardini De Pace fosse “l’avvocato della moglie” e che lei “schiacciasse le vite delle persone che si sono amate come fossero noci”. La diretta interessata ha replicato: “Non è vero, questo è quello che dice lui”. Ma, al di là del caso specifico, perché tanta acredine da parte di Muccino verso di lei? “Perché ha perso tutto, è normale. Lui denuncia lei per avere scelto quella foto? Dài… È più brutto che di persona, terribile!”.

