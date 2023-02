BERNANRDO CERCA IL PRIMO AMORE MARINA DOPO 50 ANNI A C’È POSTA PER TE/ Monologo e balletto per lei

Bernardo riesce a trovare Marina, la ragazza incontrata 50 anni prima per la quale aveva preso una cotta, ma lei non lo ricorda. Maria De Filippi cerca di strappare all’uomo dettagli per riportarle alla donna il fatto alla memoria ma Marina proprio non riesce a ricordarlo, neppure quando la conduttrice le mostra una foto di lui in quegli anni.

Bernardo però è scatenato e chiede di poter dedicare a Marina una canzone con tanto di balletto, poi improvvisa anche un monologo recitato. Alla fine, grazie all’insistenza di Maria De Filippi, la donna accetta almeno di dirgli ciao. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Bernando cerca Marina dopo 50 anni dal primo incontro a C’è posta per te 2023

La nuova puntata di C’è posta per te 2023 continua con la storia di Bernardo. L’uomo chiede l’aiuto di Maria De Filippi per trovare il suo primo amore: Marina. Siamo nel 1971, lui ha 26 anni ed è un cantante che va in giro col suo repertorio. Capita in un paesino sul Lago di Garga, incontra un amico e qui c’è la sorella di Giuseppe che si chiama Marina. Lui la guarda, lei lo guarda e lui sente dentro di se che sta nascendo un amore. Si sfiorano le mani, lui poi la saluta con un bacio sulla guancia che lei ricambia.

Lui deve andare via ma capisce che Marina è la donna della sua vita. Tornato da sua madre, conoscerà una donna che diventerà sua moglie ma il loro matrimonio finirà. In tutti questi anni Bernardo ha continuato a pensare a lei, sperando di rivederla.

Bernando cerca Marina a C’è posta per te: Maria De Filippi ne trova quattro

È proprio per ritrovarla, dopo ormai 50 anni, che ha chiesto l’aiuto di C’è posta per te, e per lui Maria De Filippi ha trovato quattro signore con quel nome e cognome. Arriva la prima che lui trova subito non sia somigliante alla donna incontrata 50 anni prima. La prima Marina infatti, dopo averlo visto, conferma questa impressione e, scavando nella sua vita, si scopre che la donna non è la giusta Marina. Lo sarà una delle tre rimanenti?

