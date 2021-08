Bernardo Silva al Milan?/ Calciomercato news: il City lo cederebbe per Kane, le cifre

CALCIOMERCATO NEWS, BERNARDO SILVA AL MILAN

In queste ore sarebbe emersa un’indiscrezione interessante a proposito del possibile approdo di Bernardo Silva al Milan da qui alla chiusura della sessione di calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese del Daily Mail infatti, il trequartista portoghese non avrebbe accolto di buon occhio l’arrivo di Jack Grealish, pagato ben 100 milioni di sterline all’Aston Villa, e potrebbe convincersi a cercare una nuova sistemazione così da avere maggior minutaggio garantito nel corso della stagione appena cominciata. Inoltre, lo stesso club di Manchester gradirebbe liberarsi di un elemento in modo tale da monetizzare sui 50 milioni di euro ed avere così a disposizione il denaro necessario per provare l’assalto ad Harry Kane del Tottenham. La trattativa deve ancora essere intavolata ma questa possibilità per il Milan potrebbe significare l’acquisto del trequartista in grado di rimpiazzare Hakan Calhanoglu, passato all’Inter da svincolato.

CALCIOMERCATO NEWS, LA FORMULA E LE CIFRE

Le chances di vedere Bernardo Silva al Milan potrebbero quindi aumentare nel corso della settimana alle porte. Nella passata stagione Bernardo Silva è stato capace di collezionare cinque reti ed ha servito nove assist vincenti per i suoi compagni tra campionato e coppe con la maglia del Manchester City. I rumors riportano che il Milan potrebbe aggiudicarsi Silva con la formula del prestito oneroso biennale da circa 17 milioni con diritto di riscatto fissato intorno ai 32 milioni di euro da pagare nel 2023, una soluzione questa che potrebbe far gola ai rossoneri molto attivi durante questo calciomercato.

