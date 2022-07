Bertolucci: “Io e Panatta pensavamo troppo alle donne”/ “Così una volta l’ho fregato”

“Avevamo un circolo con cinque campi e un bar nella zona più chic. Babbo insegnava, mamma si occupava del resto: da noi venivano tutti i commenta del tempo, tutti i grandi imprenditori. Sono cresciuto in mezzo agli Agnelli, i Moratti, i Bialetti. Di giorno stavano da noi, poi la sera avevano il tavolo in Capannina” ha raccontato a Il Fatto Quotidiano Bertolucci. Il suo ruolo? “Annaffiavo le piante, raccoglievo le palline e quando c’erano i doppi e qualcuno era in ritardo, funzionavo da tappabuchi. Ma a 13 anni sono andato via di casa, accettato dal Centro Federale di tennis di Formia”. Dopo l’inizio della carriera, Paolo Bertolucci ha vissuto anche a Roma: “Sono stato lì 8 anni con Adriano: giravamo per tre o quattro settimane all’estero, poi tornavamo, sentivamo i messaggi in segreteria telefonica e lì iniziava il divertimento. Abitavamo in un palazzo dove al piano di sopra c’era Giorgio Chinaglia, poi Boncompagni e Arbone. Paparazzati? Io no, tanto stavo dietro ad Adriano e alle varie Loredana Berté o Serena Grandi”.

Le donne, alla coppia del tennis, non sono mancate, tanto che per alcuni pensavano più all’amore che al tennis: “Il fatto di girare il mondo ti porta a rendere conto solo a te stesso, a pagare in prima persona. Ed è complicato trovare gli stimoli per alzarsi alle 8 del mattino e allenarsi”. Nonostante Panatta avesse più successo, Paolo Bertolucci ricorda di averlo fregato una volta: “Eravamo a Parigi, serata in un ristorante dove c’era anche musica. Al tavolo quattro maschi, compresi noi due, e dieci modelle internazionali. Donne bellissime. Assurde. A metà serata una di loro, un’eritrea, sale prima sulla sedia e poi proprio sulla tavola. Inizia a ballare tra bicchieri e piatti. Noi estasiati. Poi guarda me e Adriano, si piega, viene da me e sussurra: “Questa notte avrò cura di te”. Incredulo guardo Adriano. Che mi dice: “Cazzo, il mondo si è proprio rovesciato”.