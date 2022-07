Beverly Hills Wedding/ Su Canale 5 il film con Brooke D’Orsay

Beverly Hills Wedding, film di Canale 5 diretto da Paul Ziller

Beverly Hills Wedding va in onda a partire dalle ore 16.40 su Canale 5 di oggi, 13 luglio 2022. Lungometraggio categoria sentimentale, girato in Canada nell’anno 2021 con regista Paul Ziller e gli attori: Brooke D’Orsay, Brendan Penny, Emma Johnson e Ben Sullivan. Ziller, newyorchese di nascita, ha diretto tra gli altri: Missione Mercurio, Creature del Terrore e Tempesta Polare.

Il canadese Brendan Penny ha recitato sia nel cinema che in serie televisive. Anche Brooke D’Orsay è nata in Canada e si divide tra pellicole cinematografiche e serie TV, ad esempio è apparsa nel primo episodio The Bing Bang Theory dell’anno 2007. Cast completamente nordamericano per una storia romantica, in contesto elegantissimo, con risvolti imprevisti. Gli attori impiegati sono tutti relativamente giovani con carriere ancora da consolidare e un futuro roseo davanti. La colonna musicale è curata da Mario Vaira, mentre il direttore della fotografia è Adam Slivinski. Film che non ha riscosso particolari apprezzamenti da parte degli addetti ai lavori.

Beverly Hills Wedding, la trama del film

Leggiamo la trama di Beverly Hills Wedding. La fotografa di successo Molly viene messa a conoscenza delle nozze della sorella Sophia con il fidanzato Jordan. Molly ho una felice intuizione: iscrive Sophia ad un concorso dove c’è in palio un matrimonio completamente gratuito in una location molto gettonata.

Idea azzeccata, Sophia risulta vincitrice e un storico albergo di Beverly Hills farà da cornice di lusso all’evento; il tutto sotto la supervisione di un organizzatore di matrimoni davvero trendy: il signor Roquefort, che finanzierà integralmente e senza lesinare l’avvenimento. Fila tutto liscio fino a quando i novelli sposi diventano improvvisamente nervosi mentre Molly scopre che Cory uno dei testimoni di nozze è stato un suo spasimante. E’ l’inizio di una serie di colpi di scena che renderanno il matrimonio davvero indimenticabile.

