Beyond Paradise/ Anticipazioni prima puntata 23 agosto: torna Kris Marshall di Delitti in Paradiso

Beyond Paradise, anticipazioni prima puntata dello spin-off di Delitti in Paradiso

Debutta Beyond Paradise, l’attesa nuova serie di Canale 5, nonché spin-off dell’acclamata e seguitissima Delitti in Paradiso. Da stasera, 23 agosto 2023, rivedremo Kris Marshall vestire i panni dell’ispettore Humphrey Goodman. Dopo aver lasciato la caotica Londra, lui e la fidanzata Martha decidono di trasferirsi in un paesino sulla costa del Devonshire per iniziare una nuova vita insieme. Il nuovo ambiente metterà subito alla prova la coppia, che cercherà di equilibrare la propria armonia con i rispettivi lavori. Humphrey si unisce alle forze dell’ordine del posto, mentre Martha realizza il suo sogno di gestire il suo ristorante.

Shipton Abbott sembra una città sonnolenta dove non accade nulla, eppure l’ispettore Goodman si troverà fin da subito a indagare su un caso molto particolare. Nel primo episodio di Beyond Paradise, in onda stasera, il protagonista interpretato da Kris Marshall, si troverà a che fare con una vicenda peculiare ma anche misteriosa che pare coinvolgere una misteriosa strega ed una leggenda che aleggia nel paese da anni. Humphrey cercherà di venirne a capo grazie all’aiuto di nuovi personaggi: il sergente investigativo Esther Williams, l’agente Kelby Hartford e l’addetta all’ufficio Margo Martins. Con la sua lunga esperienza sul campo, Humphrey porterà anche un nuovo approccio al lavoro della polizia locale.

Beyond Paradise, anticipazioni prima puntata 23 agosto 2023

Dopo aver introdotto i personaggi di Beyond Paradise nella prima puntata, la serie entra nel vivo con il secondo episodio, in onda sempre il 23 agosto 2023. Humphrey continua ad ambientarsi nel suo nuovo lavoro. Ben presto lui ed Esther si ritrovano a indagare su un caso difficile: un’intera famiglia sembra essere svanita nel nulla. La faccenda è complicata, e l’ispettore deve analizzare ogni cosa tra indizi e testimoni. Grazie alla sua abilità deduttiva notevole, il protagonista riesce a venire a capo della faccenda. Tuttavia deve anche sfruttare un po’ di impulsività; per colpa di questo atteggiamento finisce per comprare una barca, anche se non ne aveva bisogno!

Nel frattempo, nella vita sentimentale tra Humphrey e Martha ci sono le prime insicurezze. La donna si confida con la madre riguardo ai problemi fra lei e il futuro marito. A complicare le cose, arriva una vecchia conoscenza di Martha, un tale Archie Hughes, con cui in passato era fidanzata, che le fa un’interessante proposta d’affari. Tuttavia potrebbero esserci altri interessi personali. L’agente Kelby è invece impegnato altrove: deve rintracciare un veicolo. A sua disposizione ha solo alcuni frammenti del faro. I suoi tentativi lo porteranno a fare una scoperta inaspettata.











