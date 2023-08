Beyond Paradise, anticipazioni terza puntata mercoledì 6 settembre/ Rottura tra Humphrey e Martha

Beyond Paradise, anticipazioni terza e ultima puntata di mercoledì 6 settembre

Si concluderà prossima settimana la prima stagione di Beyond Paradise, spin-off della popolare serie Delitti in Paradiso. Un ciclo di tre puntate (ciascuna composta da due episodi per un totale di 6 episodi), che ha preso il via lo scorso mercoledì 23 agosto e si concluderà il prossimo mercoledì 6 settembre. Tvserial.it ha riportato le anticipazioni degli ultimi due episodi, il quinto e il sesto, che andranno in onda prossimo mercoledì.

Nel quinto episodio si diffonde il panico quando un piromane prende di mira tre attività commerciali, sulla scia della favola dei Tre Porcellini. Esther però capisce chi è l’artefice di tali incendi poiché, essendo anche lei madre, sa a cosa sarebbe disposto un genitore per proteggere i propri figli. Nel frattempo, Humphrey ha provato a baciare Martha, la quale deve riflettere seriamente sul suo futuro con lui, tra il tentativo di riavvicinamento di Archie e la sua volontà di interrompere i tentativi di fecondazione assistita con Humphrey.

Beyond Paradise: un nuovo caso e la rottura tra Humphrey e Martha

Nel sesto e ultimo episodio di Beyond Paradise, invece, la casa di Lucy Elliot viene svaligiata e la principale sospettata al momento del furto era rinchiusa in una cella della polizia. Il modus operandi sembrerebbe condurre a un famoso ladro locale di nome Atticus Styles, ma questi ha un alibi. Di mezzo, però, ci sarebbe anche l’attuale fidanzata di Lucy, Kate Nolan, che è avvocata e che lavora per uno studio che in passato ha rappresentato Atticus Styles.

Intanto Humphrey è sconvolto e ha il cuore spezzato dopo la rottura con Martha, e non riesce a dedicare le giuste attenzioni al caso. Il detective si allontana da Shipton Abbot e parte alla volta di Saint Marie, dove ritrova il commissario Patterson e Catherine, e incontra la nuova squadra guidata da Neville Parker. Martha fa però un ultimo tentativo per cercare di ristabilire un rapporto con Humphrey, facendogli una sorpresa e presentandosi a Saint Marie.

