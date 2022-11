Biagio Antonacci a Sanremo 2023?/ “Dopo 3 anni di stop, non so se sarei in grado”

Biagio Antonacci segna il ritorno sul palco: le dichiarazioni su Sanremo 2023

Mentre si fa sempre più vicino il via al Festival di Sanremo 2023, Biagio Antonacci replica al quesito generale di chi si chiede se lui sia in lizza per il ruolo di concorrente alla kermesse ligure. In occasione di un’intervista ripresa dall’Adnkronos, il cantante di Iris ha rilasciato delle importanti dichiarazioni a margine del live concert che ha tenuto al Palaeur di Roma, dando inizio al suo tour nei Palasport dopo gli anni segnati dalla pandemia di Coronavirus. “Non è in progetto andare in gara a Sanremo“, esordisce il cantautore Biagio Antonacci rilasciata a margine del ritorno sul palco, dopo tre anni di pausa dalle scene.

“Dopo 3 anni di stop, non so se sarei in grado di fare Sanremo”, rivela quindi tra i dubbi, il cantautore, che sembra così escludere ogni tipo di eventuale suo coinvolgimento a Sanremo 2023, sia nel ruolo di concorrente che nel ruolo di ospite e/o co-conduttore. E categorico, dunque, sembra smentire una sua possibile candidatura alla kermesse ligure: “A Sanremo bisogna andarci quando si ha una canzone figa, che ti rappresenta, grande come quella che scrisse Faletti, ‘Signor Tenente’. Io oggi devo fare una roba di quel tipo lì”. E umana é la paura maturata dall’artista di tornare a calcare il palco del Festival, in occasione di Sanremo 2023: “L’altro giorno ero ospite al Tg1, ero terrorizzato- all’idea che mi vedessero milioni di persone nello stesso momento. In questo momento, dopo 3 anni di stop, non so se sarei in grado di fare Sanremo a livello emotivo”, aggiunge poi nell’intervista rivelatrice.

Biagio Antonacci si apre sul figlio scrittore

Biagio Antonacci non prende più parte alla kermesse ligure dal 1993, anno in cui lui debuttava tra i Big con la canzone concorrente Non so più a chi credere. Nel frattempo, però, lui non risparmia parole d’elogio per il Festival di Sanremo, condotto e diretto negli ultimi anni da Amadeus, in vista del quarto Festival consecutivo con al timone quest’ultimo: “Sta migliorando anno dopo anno, perché Amadeus ha aperto le porte alla vera musica, me lo sono guardato appassionandomi”.

Inoltre, sempre nell’intervista, Biagio Antonacci non si risparmia neanche sul figlio Paolo, avuto da Marianna Morandi e che ha partecipato a Sanremo nelle vesti di autore nel 2019 e nel 2022, scrivendo a quattro mani con Tananai il brano ‘Sesso occasionale’. “Mi ha fatto molto effetto quando Paolo è stato annunciato – fa sapere il cantautore milanese-, ho pensato a mio padre, che si chiamava anche lui Paolo“. Rispetto all’ipotesi di scrivere musica e testi insieme al figlio, infine l’intervistato fa sapere: “Se scrivessi con mio figlio sono sicuro che sarebbe una sfida che mi migliorerebbe, essendo la persona che conosce meglio la mia sensibilità e anche i difetti. Non mi farebbe andare oltre ma mi farebbe andare al limite, mi farebbe crescere”.

