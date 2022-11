Amici 22, parte la gara degli inediti/ Il premio in palio per il vincitore é…

Amici 22 di Maria De Filippi, al via la sfida degli inediti tra i cantautori

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 9 Novembre 2022 che vede i cantanti concorrenti ricevere la comunicazione di una nuova sfida indetta al talent. Si tratta di una sfida che chiama gli allievi cantanti ad esibirsi con i loro rispettivi inediti, con in palio un premio speciale. Si tratta, cioé, di una chance più unica che rara per il concorrente che si aggiudicherebbe la vittoria del contest di inediti indetto ad Amici 22. Così come ripreso da un videomessaggio di comunicazione speciale mandato la regia, per gli allievi cantanti della scuola di Canale 5, il concorrente che risulti primo alla sfida degli inediti indetta ad Amici 22 vincerà una grande possibilità: “Dalla gara degli inediti scaturirà una classifica e chi finirà primo avrá la possibilità unica di cantare in diretta nella finale di Tu sì que vales”.

Amici 22, anche Federica e Cricca presentano i loro inediti

Una sfida, quella della gara degli inediti, che ora crea suspence tra i telespettatori, che si dicono in trepidante attesa di scoprire chi possa risultare primo nella classifica dell’attesa gara degli inediti di Amici 22. Nel frattempo, Tommy Dalì, Wax e Ndg hanno rilasciato i loro rispettivi singoli Male, Turista per sempre e Fuori, con tanto di primo passaggi alla radio a cui i tre hanno prestato ascolto al talent di Canale 5. Inoltre, l’allieva di Rudy Zerbi e l’allievo di Lorella Cuccarini, Federica Andreani e Cricca, in queste ore, presentano ad Amici 22 i loro inediti Meno sola e Supereroi.

Insomma, a pochi mesi dal via al talent, di settembre 2022, Amici 22 mette a segno la realizzazione di diversi inediti, accendendo così la competizione tra i cantautori concorrenti in corsa per il montepremi finale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Chi avrà la meglio, intanto, alla tanto attesa gara degli inediti di Amici 22?

