Biagio Antonacci, nuovo album Chiaramente visibili dallo spazio/ “Non sono una star”

Dopo il progetto che lo ha visto protagonista al fianco di Laura Pausini, Biagio Antonacci ha lanciato il suo 15esimo album in studio. Ieri, venerdì 29 novembre, è uscito “Chiaramente visibili dallo spazio”: un disco in cui il cantante di Rozzano racconta i suoi eroi, ovvero le persone comuni, e lo fa mettendosi a nudo. «Ho sempre gli occhi di quel ragazzino e ogni volta mi sento come se dovessi dimostrare qualcosa a me stesso», ha raccontato Antonacci ai microfoni di Tg Com 24, che si è messo al lavoro sulle tante canzoni chiuse nel cassetto arrivando a selezionarne 12. Ma non è finita qui: Antonacci ne ha da parte ancora 80-100 e il 70% di queste sono già finite. «Un giorno potrei anche riunirle in un cofanetto, avrei già pronto il titolo: Best of Inedito», ha rivelato ai microfoni di Quotidiano.net.

BIAGIO ANTONACCI, ECCO IL NUOVO ALBUM “CHIARAMENTE VISIBILI DALLO SPAZIO”

L’amore muore è uno degli inediti contenuti nel nuovo album, un brano denso di spiritualità: «Più invecchi e più cerchi risposte. Ad un certo punto, infatti, devi scegliere: o continui a viaggiare nel nulla fregandotene di tutto o imbocchi un percorso di spiritualità. Che nel mio caso è dato innanzitutto dalla curiosità, dal desiderio di conoscere e di migliorarmi come artista e come uomo». Biagio Antonacci – recentemente ospite di Adrian – si è poi soffermato sui rivoluzionari di oggi: «La mattina mi sveglio presto, vado al bar sotto casa mia a Bologna ad ascolto umori e malumori, e quando vedo la gente in fila alla fermata del bus penso che sono loro i veri eroi della nostra società. D’altronde arrivo dalla periferia, da una famiglia che ha fatto fatica, e conosco il valore del lavoro e della fatica». Per il momento non sono stati ufficializzati tour o concerti, ma sono attesi aggiornamenti a stretto giro di posta: nei desideri dell’artista, una chiave più intima.

