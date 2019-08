Biagio Antonacci, dedica a Laura Pausini/ Foto “il mio desiderio è che tu sia felice”

Biagio Antonacci riesce a far piangere Laura Pausini con un’emozionante dedica scritta su Instagram al termine del concerto di Cagliari che ha chiuso il trionfale tour di coppia dei due artisti. Colleghi, ma soprattutto amici da una vita, Biagio Antonacci e Laura Pausini, oltre ad aver emozionato i propri fans, hanno vissuto un periodo davvero speciale che li ha portati a condividere la gioia di poter collaborare insieme. Un tour che ha portato Biagio e Laura a girare l’Italia portando a casa l’enorme affetto del pubblico che ha cantato tutti i loro più grandi successi. Concerto dopo concerto, Biagio Antonacci e Laura Pausini hanno cementato un rapporto che era già molto forte. Legati da un affetto sincero e da una stima che non finirà mai, oltre a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’ennesimo sogno artistico, Biagio e Laura si sono scambiati delle meravigliose dediche.

BIAGIO ANTONACCI E LAURA PAUSINI, SCAMBIO DI DEDICHE: “IL MIO DESIDERIO E’ CHE TU SIA FELICE…”

Biagio Antonacci, con una foto del concerto di Cagliari, ha così voluto ringraziare Laura Pausini per la grande avventura che gli ha fatto vivere. “Siamo stati una combinazione forte. Emozione pura, complici, veri, attenti, ci siamo protetti e difesi. Non esiste una logica quando si parla di bellezza. Sei la mia stella, lo sei sempre stata, la mia foto migliore è nella mia testa dopo questa avventura, il mio desiderio è che tu sia felice, che tu possa dire ‘lo rifarei domani’. Buonanotte Laura e grazie finché avrò voce”, ha scritto Antonacci. La risposta della Pausini, naturalmente, non è tardata ad arrivare: “Alla fine mi hai fatto piangere anche tu. Una stella non è niente senza il suo cantautore, ma soprattutto un’amica non è niente senza una persona così buona e unica come te! Ciao fratello mio. Sto aprendo un’altra chat così sei felice anche tu. Ah… si, lo rifarei altre 1000 volte”, ha concluso Laura.





