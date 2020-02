Biagio Antonacci/ Video, “Ti saprò aspettare” pronto per la finale di Sanremo 2020

Biagio Antonacci, re della canzone leggera italiana, concludere la finale di Sanremo: a pochi giorni dal lancio dell‘ultimo singolo Ti saprò aspettare, il cantante di Iris promette di emozionare il pubblico del Festival e di regalare ai suoi fan una performance intima, romantica, indimenticabile. Per lui c’è molta attesa, soprattutto perché manca ormai da un po’ dai salotti televisivi: l’ultima uscita pubblica di Biagio risale infatti a metà gennaio alla Milano Fashion Week. Alla Mfw il cantautore milanese ha partecipato alla sfilata di Armani: vestito dalla testa ai piedi completamente di nero, in un elegante completo firmato appunto da Armani, Antonacci ha scattato un selfie con re Giorgio e l’ha poi pubblicato su Instagram, tributando un omaggio al grande stilista. In Italia e in questo mondo ci sono poche leggende: ecco un uomo che ha parlato al mondo, il messaggio di stima di Biagio per Giorgio Armani. Sempre sul social, Antonacci ha poi annunciato i suoi prossimi impegni: dieci date a Milano, al teatro Carcano, che faranno salire a 20 i suoi appuntamenti nel capoluogo meneghino. Le prove dei concerti sono state tutte documentate e pubblicate sui social network, per tenere i fan aggiornati su prove e backstage.

Biagio Antonacci, Sanremo 2020: il selfie con Amadeus

Biagio Antonacci ha anticipato la sua ospitata a Sanremo 2020 pubblicando su Instagram un selfie insieme ad Amadeus: il cantante ha scritto che sarà un onore chiudere il festival. Prima ancora aveva pubblicato un breve video del backstage di Ti saprò aspettare, il suo ultimo singolo estratto dall’album Chiaramente visibili dallo spazio: nella clip un simpatico siparietto con il portiere Gianluigi Buffon, protagonista del video. Ti saprò aspettare è stato presentato in esclusiva su Sky, Sky Tg 24 e Sky Sport, prima di finire sulle piattaforme classiche: una precisa scelta del cantante che ha voluto la partecipazione straordinaria di Gigi Buffon per il suo ultimo lavoro. Il brano è chiaramente dedicato alla sua fidanzata, Claudia Cardinale: dopo 15 anni di amore, quest’anno il cantante per la prima volta è apparso con lei in una fotografia pubblica. Uno scatto romantico e delicato e una frase ricca d’amore: Discreta anima con pace, non ti è mai servito apparire per starmi vicino: mi permetto questa foto perché il dono si veda splendere. I fan hanno apprezzato tantissimo.

Video, Ti saprò aspettare di Biagio Antonacci





