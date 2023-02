Biagio D’Anelli choc su Giaele De Donà/ “Dallo psicologo per i tradimenti del marito”

Giaele De Donà ansia per i tradimenti del marito? Biagio D’Anelli rivela tutto

Biagio D’Anelli, nella sua rubrica su Youtube, ha svelato una chicca di gossip su Giaele De Donà e il matrimonio con Bradford Brad. L’ex gieffino dichiara: “Giaele da due anni a questa parte, fonti certe ho le prove con annessi video e audio, una volta a settimana è andata sempre da un mental coach“.

Antonino gela Giaele: "Me la vuoi far pagare perché non sei arrivata a me"/ Lei piange: è lite al GF Vip!

E ancora: “Perchè durante la notte, indipendentemente da dove si trovasse, cercava e contattava il marito che spariva nel nulla. Lei, quindi, era insicura per gli eventuali tradimenti del marito; questo le ha recato insicurezza, ansia e panico. ” Poi conclude: “Appena appresa la notizia di un eventuale ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2022, gli appuntamenti settimanali sono diventati due perchè Giaele teme eventuali tradimenti del marito. Amore libero o fake news per la tv? “. Se la tesi di D’Anelli dovesse risultare vera, tutta la retorica sull’amore libero professata da Giaele De Donà al Grande Fratello Vip 2022 verrebbe meno.

BRADFORD BECK DELUSO DA GIAELE: "IRRISPETTOSA"/ Lei scossa dalla lettera: "Esagerato" e interviene il padre

Giaele De Donà e la lettera di Brad per San Valentino: il contenuto

Giaele De Donà ha ricevuto per San Valentino una lettera da parte del marito Brad, che ha tutta l’aria di essere un “avvertimento” per gelosia. Gli atteggiamenti che l’influencer assume con gli altri uomini della casa avrebbe infastidito l’imprenditore americano, che non ne ha fatto mistero con la moglie.

La lettera recita: “Ciao Giaele, volevo augurarti un buon San Valentino e un felice primo anniversario di un anno. Come probabilmente saprai già, sono rimasto scontento per i tuoi comportamenti e per il mancato rispetto verso il nostro matrimonio. Tu hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso. È stato proprio per questo che i miei contatti sono stati estremamente limitati. Se desideri, come dici, una visita faccia a faccia, ti suggerisco di non assumere comportamenti che potrebbero essere controproducenti per il nostro matrimonio. Lascerò che tu possa decidere di testa tua. Ancora una volta buon San Valentino e un primo anniversario di un anno“.

Bradford Beck, che lavoro fa il marito di Giaele De Donà?/ Signorini: "Delicato, non viene al GF Vip"

© RIPRODUZIONE RISERVATA