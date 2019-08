Pamela Prati “torna” single e Biagio D’Anelli ci scherza su. L’ex concorrente del Grande Fratello 11 ha commentato la notizia del Tgcom24, che ha raccontato l’estate della showgirl dopo l’affaire Mark Caltagirone. «Su tutti i rotocalchi la notizia… Estate da single per Pamela Prati», scrive Biagio D’Anelli in un post su Instagram. E in un video poi spiega il suo disappunto. «Scusate un attimo. Ho appena preso da Tgcom24 la notizia che è in copertina», dice l’ex gieffino. E poi legge: “Estate da single per la showgirl Pamela Prati. La soubrette ritornata single si gode l’estate con gli amici”. L’espressione lascia senza parole Biagio D’Anelli che poi riprende fiato ed esclama: «Quando c… mai è stato fidanzata Pamela Prati? Ma che sono impazziti tutti quanti? Cioè era fidanzata Pamela Prati?». L’opinionista poi se la ride nel video registrato da Rodi Garganico, dove è attualmente in vacanza.

BIAGIO D’ANELLI E IL CASO PAMELA PRATI: “TORNATA SINGLE? E QUANDO È STATA FIDANZATA?”

In effetti è strano parlare di estate da single per una donna, Pamela Prati, che si è spacciata per fidanzata ed è stata coinvolta nella costruzione di un castello di falsità. La showgirl ha giustamente scelto la strada del silenzio quest’estate, del resto ha abusato di microfoni e telecamere durante l’ultima stagione televisiva, e non di certo per dire la verità sulla vicenda che ha visto protagoniste anche le sue agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Quel che è ancora più grave di tutta questa vicenda è che possa finire in archivio (anche se noi ne dubitiamo fortemente) come se fosse uno scandalo qualunque, quando in realtà – come la stessa Barbara d’Urso ha riconosciuto – è molto più che un caso di gossip. Mentre sono in uscita un libro e un film che parlano della vicenda, non sarebbe stato male chiarire questa vicenda in luoghi più opportuni, come un’aula di tribunale. Ci sono comunque 36 persone denunciate da Pamela Perricciolo, ex agente di Pamela Prati, in seguito al caso Mark Caltagirone.





© RIPRODUZIONE RISERVATA