Biagio D’Anelli hot a letto con l’ex di Miss Germania?/ I dubbi sul flirt con Miriana

Grande fratello vip 6, Biagio D’Anelli torna dall’ex Simona Curcio: esplode il gossip

Dopo aver appassionato i telespettatori del Grande fratello vip 6, avviando una liaison amorosa con Miriana Trevisan nella Casa- poi interrotta dall’ex Non è la Rai, dal momento che Miriana ha avvertito un distacco nei suoi riguardi da parte di lui- il diretto interessato, Biagio D’Anelli, torna a far parlare di sé e il motivo è un presunto ritorno di fiamma con l’ex, Simona Curcio.

Il sospetto generale nasce in particolare sulla base di una serata-evento che Biagio ha registrato nelle vesti di ormai rodato deejay, a Francoforte, in Germania, dove vive in pianta stabile Simona Curcio, passata alla storia del gossip come ultima ex storica di D’Anelli. Ad avvalorare le voci in circolo, che vedrebbero Biagio protagonista di un “ritorno di fiamma” con Simona, è in queste ore una storia che il tenebroso moro condivide su Instagram. Si tratta di uno scatto bollente che lo immortala mentre è disteso su un letto matrimoniale, in quella che sembra essere una camera d’albergo, con un dettaglio “focoso”. Biagio D’Anelli si lascia immortalare a letto con la mano di una donna dallo smalto rosso fuoco in bella vista sulle unghie, e lei tiene la mano in una zona erogena sul corpo dell’ormai ex gieffino vip, tra la zona addominale e quella inguinale…

E una domanda sorge ora spontanea: che la donna in questione sia l’ex storica, Simona Curcio? Può dirsi, in ogni caso, alta la percentuale di probabilità che Biagio D’Anelli sia protagonista di un ritorno di fiamma in corso con Simona Curcio, ex “Miss Germania” e ora “nip”.

Alla luce dello scatto hot del momento, che vedrebbe Biagio D’Anelli godersi un momento di relax in dolce compagnia con una donna top-secret, intanto il fandom del Grande fratello vip 6 si divide sul conto dell’opinionista tv, e c’è chi lo taccia di ipocrisia ai danni di Miriana Trevisan. L’accusa del web è quella secondo cui Biagio avrebbe architettato un flirt con Miriana nella Casa del Grande fratello vip, mantenendo in parallelo una relazione con una donna, che -per i più tra i detrattori- sarebbe l’ex storica di lui, Simona Curcio. “Per me si è dipinto le unghia per poi farsi la foto”, si legge poi tra gli altri commenti social, a margine del post bollente più discusso del momento. “Miriana si è salvata”, commenta poi chi attacca Biagio, accusandolo di aver giocato con i sentimenti della Trevisan. “Erano d’accordo i due, ma gli è andata male dal momento che Miriana ha chiuso con Biagio e li ha sgamati”, si legge ancora, poi, sempre tra le opinioni social sul “triangolo”, un commento che azzarderebbe persino l’ipotesi che Biagio non abbia mai lasciato Simona, realmente.

Che sia, quindi, Simona Curcio il motivo alla base della rottura tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, delineatasi dopo l’uscita di scena dell’ex Non è la Rai dal Gf vip 6? La Curcio non può competere con la Trevisan in fatto di influenza “vip”, in quanto è oggi lontana dal mondo dello showbiz, anche se in passato -nel 2004- ha rappresentato la Germania a Miss Italia nel mondo. Attualmente è un’imprenditrice e lavora per un’azienda di calzature, da residente in pianta stabile proprio in Germania. Per la serie da “vip” a “nip” è un attimo, o quasi.

