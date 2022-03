Biagio D’Anelli ‘incastra’ Miriana grazie a Nicola Pisu/ La chat privata e il numero

Biagio D’Anelli non si arrende. La rottura con Miriana Trevisan è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha scatenato tra i due numerosi scontri, a distanza e non. Biagio continua ad accusare la Trevisan non di non avergli voluto lasciare il suo numero ancora prima del loro addio, sintomo che qualcosa già non andasse. Per dimostrarlo Biagio ha deciso di attuare un’altra mossa: contattare in privato Nicola Pisu.

Quest’ultimo, come i telespettatori del Grande Fratello Vip 6 sanno, ha avuto un flirt con Miriana. A lui però la Trevisan ha voluto lasciare il suo numero di telefono ancor prima che uscisse dalla Casa, cosa invece non fatta con Biagio, nonostante il sentimento nato tra i due. D’Anelli ha quindi contattato Nicola per avere conferma che avesse realmente ricevuto il suo numero da lei in Casa.

Biagio D’Anelli ‘incastra’ Miriana Trevisan pubblicando la chat privata con Nicola Pisu

Biagio D’Anelli ha dunque postato una chat di una conversazione avuta con Nicola Pisu, in cui quest’ultimo conferma di aver ricevuto il numero di Miriana Trevisan in Casa, scritto su un foglietto. Successivamente, l’ex gieffino ha anche postato una foto insieme a Soleil Sorge e a Katia Ricciarelli, che nella Casa sono state le nemiche numero uno di Miriana. Ricordiamo che, ospite a Verissimo, la Trevisan ha così parlato della storia con Biagio: “Per me questa storia finisce qui. Sono una nuova Miriana, non voglio avere un uomo così vicino a me e mio figlio che mi fa un volta faccia, quando io volevo solo ringraziarlo. – e ancora – Mi sento tradita. Finita totalmente, non posso permettermi di un uomo poco comprensivo come successo in passato. Ho una responsabilità troppo grossa e non ne voglio più parlare”.

