Biagio D’Anelli rivelazione choc su Oriana Marzoli/ “Espulsa dal Cile con 76 denunce”

Biagio D’Anelli rivela che Oriana Marzoli è stata espulsa dal Cile: lo scoop

Oriana Marzoli è una delle protagoniste più amate del Grande Fratello Vip 2022; l’influencer spagnola ha partecipato a tantissimi reality show, uno di questi in Cile. Secondo l’ex gieffino Biagio D’Anelli, la bionda venezuelana sarebbe stata espulsa dalla Nazione a seguito di comportamenti inappropriati.

Come riporta Biccy, l’esperto di gossip in alcune storie su Instagram, ha rivelato l’oscuro passato di Oriana Marzoli: “La vera notizia è che Oriana Marzoli sta imparando a fare i reality grazie a questo Grande Fratello Vip. Al GF Vip italiano lei sta imparando un po’ a limitare il suo atteggiamento peperino. Tant’è vero che lei ha partecipato a tantissimi reality, è la regina dei reality. Ma dove ha peccato veramente di brutto è stato in Cile“. Ma come mai l’influencer spagnola è stata espulsa dal Cile, a raccontarlo è sempre Biagio D’Anelli.

Biagio D’Anelli su Oriana Marzoli: “In Cile ha avuto 76 denunce”

Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha rivelato alcuni dettagli inediti del passato di Oriana Marzoli nei reality show. La bella venezuelana sarebbe stata espulsa dal Cile, in seguito ad atteggiamenti inappropriati in un programma televisivo.

L’esperto di gossip, come riporta Biccy, ha rivelato sui social i motivi che hanno portato all’espulsione dell’influencer spagnola: “Tant’è vero la Nazione del Cile, e tutti gli utenti che seguivano quel reality, hanno chiesto l’espulsione dal Cile. Infatti lei di corsa è scappata da quella Nazione là. Io mi auguro che il Grande Fratello Vip le faccia questa domanda perché è giusto capire e indagare. 76 denunce!”. Ovviamente si tratta di indiscrezioni, si attende conoscere anche la versione dell’influencer spagnola o di chi la rappresenta al momento.

