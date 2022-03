Biagio D’Anelli torna al GF Vip per Miriana?/ Lei svela: “C’è un segno del destino”

Non mancheranno sorprese nella Casa del Grande Fratello Vip 6 in occasione della puntata del 7 marzo. I Vipponi ancora in gara sono rimasti in pochi e ciò vuol dire che l’attenzione è concentrata su poche persone, anche in fatto di sorprese. Miriana Trevisan, ad esempio, riceverà questa sera un bel regalo, anche se non è noto con certezza chi sarà a farle vivere un bel momento. Potrebbe essere ancora Biagio D’Anelli, l’uomo di cui si è innamorata nella Casa e che la attende fuori per vivere insieme una bellissima storia d’amore.

D’altronde, Miriana cita spesso Biagio in Casa e proprio recentemente ha raccontato un aneddoto molto particolare che riguarda un suo tatuaggio. “Mi stavo per tatuare delle ali, prima di entrare. – ha spiegato la Trevisan – Dietro la schiena, a coprire il tatuaggio basso. Avevo prenotato e sono entrata qui. Avevo proprio prenotato. Devo starci tutto il giorno. Volevo coprire il fiore di loto e fare due ali.”

Miriana Trevisan e il retroscena del tatuaggio

Il tatuaggio che Miriana Trevisan era pronta a coprire: “È una cosa di vent’anni fa e avevo voglia di fare queste due ali, una nera e una bianca.” Ma cosa c’entra Biagio D’Anelli in tutto questo? La particolarità sta nel fatti che quelle ali che Miriana stava per tatuarsi sono anche il logo da dj di Biagio. Una coincidenza che ha spiazzato la stessa Miriana, che ha quindi dichiarato: “Beh, io di fronte a tutto ciò, rimango davvero stupita… quando si dice il destino…” Miriana, insomma, è sempre più convinta che sia stato il destino a farli incontrare.

