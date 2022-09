Biagio D’Anelli, video choc/ “Grande Fratello Vip? Concorrente a Terrazza Sentimento”

Grande Fratello Vip, un concorrente ha preso parte a Terrazza Sentimento?

Il Grande Fratello Vip è appena cominciato. Nella serata di ieri, nella casa sono entrati i primi concorrenti, in attesa di vedere altri volti, come quello di Giovanni Ciacci, giovedì prossimo. Con l’ingresso dei concorrenti, non sono mancati anche i primi gossip. E se fino a questo momento non si era fatto altro che parlare di ex fidanzati presunti, tweet al veleno e presunte simpatie (o antipatie), ecco che dal mondo dei social arriva una vera e propria bomba e a lanciarla è Biagio D’Anelli.

L’esperto di gossip, in un video pubblicato su YouTube, ha spiegato che all’interno della Casa ci sarebbe un ex partecipante ai festini di Terrazza Sentimento, con Alberto Genovese, che proprio nella giornata di ieri ha ricevuto la condanna a 8 anni e 4 mesi per abusi e violenze sessuali. D’Anelli, nel video, afferma: “È iniziato il Grande Fratello Vip. Primi litigi, primi dissappori e presentazione di alcuni argomenti che saranno trattati da Alfonso Signorini. C’è un concorrente che arriva da una terrazza bella e alquanto vergognosa: Terrazza Sentimento. Da Terrazza Sentimento al Grande Fratello Vip, il passo è breve. Chi sarà questo concorrente?”. A detta del musicista e influencer, dunque, all’interno della Casa e gli stessi autori potrebbero non sapere del presunto passato del vip, che sembrerebbe aver preso parte ad una pagina scandalosa della movida milanese. Nel superattico con vista sul Duomo, infatti, si sono tenute violenze sessuali e abusi da parte del regista e non soltanto.

