Biagio D’Anelli/ Video, “Ragazzo gay respinto da host su Airbnb? Omofobia stupida!”

Biagio D’Anelli è tornato oggi su una vicenda di qualche giorno fa accaduta nel Foggiano, dove una donna, proprietaria di un appartamento in affitto sulla piattaforma Airbnb, si è rifiutata di affittare la sua casa ad una coppia gay. “Non accetto due uomini. Accetto sempre in presenza di un’altra donna”, aveva spiegato Tiziana, host di un appartamento di San Severo rivolgendosi a Matteo, giovane omosessuale di Modena intenzionato a trascorrere alcuni giorni di vacanza in Puglia. L’ex gieffino ed opinionista nelle trasmissioni di Barbara d’Urso, ha voluto sfogarsi su Instagram dicendo la sua in un video. “L’incazz*atura del giorno è dovuta all’articolo che ho letto di una donna che affitta camere a San Severo in provincia di Foggia ed ha rifiutato la prenotazione di un ragazzo di Modena di nome Matteo perchè gay”, ha esordito Biagio, riassumendo perfettamente la notizia che ha fatto il giro dei media nostrani. “Cioè, tu rifiuti la prenotazione perchè il ragazzo veniva con il suo fidanzato?!”, ha domandato D’Anelli in video, rivolgendosi alla proprietaria.

BIAGIO D’ANELLI CONTRO HOST AIRBNB: “OMOFOBIA STUPIDA”

La rabbia di Biagio D’Anelli per l’ennesima vicenda di omofobia in Italia non è passata inosservata. “Rifiuti la prenotazione?! Cioè tu ti metti a fare bordello dicendo ‘non voglio due uomini nell’appartamento perchè siete due gay’? Nel 2019?! Ma siamo impazziti?”, ha proseguito D’Anelli senza riuscire a capacitarsi. “Questa è la vergogna più totale, la vergogna più totale! Cioè, in un posto turistico andiamo a fare queste stronz*ate?”, ha aggiunto. Quindi l’ex gieffino ha concluso con un messaggio importante: “L’amore nasce tra persone, non tra sessi. Riflettete. Grazie”. Il messaggio sarà arrivato anche alla signora Tiziana? Intanto nello spazio riservato ai commenti, fortunatamente in tanti utenti hanno apprezzato l’intervento di D’Anelli sul delicato tema. Lo stesso aveva commentato nella didascalia al video su Instagram: “Ragazzo gay prenota appartamento nel Foggiano. Viene cancellata prenotazione per un’omofobia stupida stupida e stupida e ignorante e ignorante. Svegliamoci…”.





